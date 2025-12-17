Академія Мінфін запускає святкову онлайн-гру, у якій ви можете виграти до 50% знижки на навчання за будь-якою з обраних програм. Усе, що потрібно — кілька хвилин та ваша швидка реакція. Проведіть Санту через усі перешкоди й отримайте знижку на навчання.
Грай-стрибай та забирай святкову знижку на курси Академії Мінфін
Стрибайте разом із Сантою між подарунками — і забирайте свій виграш у вигляді знижки на навчання. Приємний подарунок собі чи близьким до свята, що допоможе прокачати фінансову грамотність або скласти власну інвестиційну стратегію на 2026 рік.
Пограти в гру й отримати знижку можна до 11 січня 2026 року включно. Розповідаємо детальніше про правила та як скористатись виграшем.
Як грати?
Гравець має провести Санту через усі перепони — червоні подарунки. Для руху використовуйте стрілки на клавіатурі:
- біг вліво/вправо — ⬅️ ➡️
- стрибок угору — ⬆️
Долаючи перешкоди одна за одною, гравець збирає бали. Що більше балів у кінці шляху — то більшу знижку ви отримуєте.
Максимальна знижка — 50% від вартості обраного курсу 🥳
Грати можна необмежену кількість разів до 11 січня. Що більше спроб, то вища ймовірність отримати максимальну знижку.
Грайте разом із друзями
Поділіться грою з друзями і позмагайтесь у швидкості та вправності. Перевірте, чиєму Санті вдасться приборкати більше перепон та отримати більшу знижку.
Які курси можна пройти за приємною ціною
Ви можете виграти знижку на будь-який курс, інтенсив чи воркшоп від Академії Мінфін:
- Портфельне інвестування
Інвестиційний трамплін
Інвестування у дохідну нерухомість
Інвестування в ETFs
Антикризові інвестиції
Воркшоп AI та інвестиції
Воркшоп Криптопрорив 3.0
У вас буде можливість самостійно обрати саме те навчання, що вам наразі актуальне й допоможе реалізувати інвестиційні задуми вже в 2026 році.
Як отримати знижку
-
Пройдіть гру до кінця й зафіксуйте свій результат — зробіть скриншот з вказаною кількістю балів та відповідною знижкою.
-
Надішліть скриншот менеджеру Відділу турботи в Telegram — за цим посиланням.
-
У відповідь отримайте знижку на обраний курс.
Зверніть увагу!
Один учасник може обрати лише один курс для отримання знижки. Отримана знижка не сумується з іншими акційними пропозиціями, промокодами або знижками Академії Мінфін.
Ну що, ви готові розпочати гру прямо зараз? Санта вже на низькому старті — тисніть на кнопку.
