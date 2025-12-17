Multi від Мінфін
17 грудня 2025, 11:45

Грай-стрибай та забирай святкову знижку на курси Академії Мінфін

Академія Мінфін запускає святкову онлайн-гру, у якій ви можете виграти до 50% знижки на навчання за будь-якою з обраних програм. Усе, що потрібно — кілька хвилин та ваша швидка реакція. Проведіть Санту через усі перешкоди й отримайте знижку на навчання.

Академія Мінфін запускає святкову онлайн-гру, у якій ви можете виграти до 50% знижки на навчання за будь-якою з обраних програм.

Стрибайте разом із Сантою між подарунками — і забирайте свій виграш у вигляді знижки на навчання. Приємний подарунок собі чи близьким до свята, що допоможе прокачати фінансову грамотність або скласти власну інвестиційну стратегію на 2026 рік.

Пограти в гру й отримати знижку можна до 11 січня 2026 року включно. Розповідаємо детальніше про правила та як скористатись виграшем.

Як грати?

Гравець має провести Санту через усі перепони — червоні подарунки. Для руху використовуйте стрілки на клавіатурі:

  • біг вліво/вправо — ⬅️ ➡️
  • стрибок угору — ⬆️

Долаючи перешкоди одна за одною, гравець збирає бали. Що більше балів у кінці шляху — то більшу знижку ви отримуєте.

Максимальна знижка — 50% від вартості обраного курсу 🥳

Грати можна необмежену кількість разів до 11 січня. Що більше спроб, то вища ймовірність отримати максимальну знижку.

Грайте разом із друзями

Поділіться грою з друзями і позмагайтесь у швидкості та вправності. Перевірте, чиєму Санті вдасться приборкати більше перепон та отримати більшу знижку.

Які курси можна пройти за приємною ціною

Ви можете виграти знижку на будь-який курс, інтенсив чи воркшоп від Академії Мінфін:

  • Портфельне інвестування

  • Інвестиційний трамплін

  • Інвестування у дохідну нерухомість

  • Інвестування в ETFs

  • Антикризові інвестиції

  • Воркшоп AI та інвестиції

  • Воркшоп Криптопрорив 3.0

У вас буде можливість самостійно обрати саме те навчання, що вам наразі актуальне й допоможе реалізувати інвестиційні задуми вже в 2026 році.

Як отримати знижку

  1. Пройдіть гру до кінця й зафіксуйте свій результат — зробіть скриншот з вказаною кількістю балів та відповідною знижкою.

  2. Надішліть скриншот менеджеру Відділу турботи в Telegram — за цим посиланням.

  3. У відповідь отримайте знижку на обраний курс.

Зверніть увагу!

Один учасник може обрати лише один курс для отримання знижки. Отримана знижка не сумується з іншими акційними пропозиціями, промокодами або знижками Академії Мінфін.

Ну що, ви готові розпочати гру прямо зараз? Санта вже на низькому старті — тисніть на кнопку.

👉 ЗІГРАТИ В ГРУ

