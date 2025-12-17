В SpaceX заборонили співробітникам коментувати ситуацію в компанії

SpaceX зробив ще один офіційний крок до виходу на фондову біржу. Компанія повідомила своїх співробітників про початок регуляторного «періоду тиші», що свідчить про активну підготовку до первинного розміщення акцій (IPO), запланованого на 2026 рік. Про це повідомляє Bloomberg 17 грудня.

Заборона на коментарі

Згідно з внутрішнім листом, зміст якого став відомий журналістам, працівникам суворо заборонено коментувати, обговорювати або будь-яким чином «підігрівати» інтерес до планів компанії щодо публічного розміщення.

Обмеження стосуються:

Будь-яких згадок про зростання компанії або її оцінку.

Публікацій у соціальних мережах.

Виступів на конференціях та інтерв'ю.

Ці заходи запроваджено відповідно до вимог Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Мета «періоду тиші» — запобігти штучному завищенню вартості акцій перед лістингом та гарантувати, що всі інвестори матимуть рівний доступ до інформації.

Фінансові амбіції: $1,5 трильйона

SpaceX планує провести IPO, яке може стати найбільшим в історії фінансових ринків.

Оцінка компанії: Очікується на рівні 1,5 трильйона доларів.

Залучення коштів: Компанія планує залучити значно більше 30 мільярдів доларів.

У службовій записці, яка потрапила до Bloomberg раніше, зазначається, що ці кошти необхідні для фінансування амбітних проєктів: забезпечення «шаленої частоти польотів» ракети Starship, розбудови дата-центрів для штучного інтелекту в космосі та створення бази на Місяці.

Водночас компанія застерігає, що остаточні терміни та оцінка можуть змінитися, або ж SpaceX може взагалі відмовитися від виходу на біржу.

Кінець епохи приватності

SpaceX тривалий час залишалася однією з найдорожчих та найбільш закритих приватних компаній світу. Ілон Маск неодноразово заявляв, що не хоче виводити компанію на біржу, щоб уникнути тиску акціонерів, які вимагають щоквартальних прибутків замість довгострокових цілей (наприклад, колонізації Марса).

Оголошення «режиму тиші» свідчить про зміну стратегії. Ймовірно, амбіції Маска щодо колонізації космосу потребують такого обсягу капіталу, який приватні інвестори вже не можуть забезпечити. Публічний статус відкриє доступ до гаманців мільйонів роздрібних інвесторів та пенсійних фондів.

Для ринку це означає появу нового гіганта, який за капіталізацією може одразу увійти до топ-ліги світових корпорацій, конкуруючи з Apple, Microsoft та NVIDIA.