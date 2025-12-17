В SpaceX заборонили співробітникам коментувати ситуацію в компанії

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 грудня 2025, 13:54

В SpaceX заборонили співробітникам коментувати ситуацію в компанії

SpaceX зробив ще один офіційний крок до виходу на фондову біржу. Компанія повідомила своїх співробітників про початок регуляторного «періоду тиші», що свідчить про активну підготовку до первинного розміщення акцій (IPO), запланованого на 2026 рік. Про це повідомляє Bloomberg 17 грудня.

SpaceX зробив ще один офіційний крок до виходу на фондову біржу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Заборона на коментарі

Згідно з внутрішнім листом, зміст якого став відомий журналістам, працівникам суворо заборонено коментувати, обговорювати або будь-яким чином «підігрівати» інтерес до планів компанії щодо публічного розміщення.

Обмеження стосуються:

  • Будь-яких згадок про зростання компанії або її оцінку.
  • Публікацій у соціальних мережах.
  • Виступів на конференціях та інтерв'ю.

Ці заходи запроваджено відповідно до вимог Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Мета «періоду тиші» — запобігти штучному завищенню вартості акцій перед лістингом та гарантувати, що всі інвестори матимуть рівний доступ до інформації.

Фінансові амбіції: $1,5 трильйона

SpaceX планує провести IPO, яке може стати найбільшим в історії фінансових ринків.

  • Оцінка компанії: Очікується на рівні 1,5 трильйона доларів.
  • Залучення коштів: Компанія планує залучити значно більше 30 мільярдів доларів.

У службовій записці, яка потрапила до Bloomberg раніше, зазначається, що ці кошти необхідні для фінансування амбітних проєктів: забезпечення «шаленої частоти польотів» ракети Starship, розбудови дата-центрів для штучного інтелекту в космосі та створення бази на Місяці.

Водночас компанія застерігає, що остаточні терміни та оцінка можуть змінитися, або ж SpaceX може взагалі відмовитися від виходу на біржу.

Кінець епохи приватності

SpaceX тривалий час залишалася однією з найдорожчих та найбільш закритих приватних компаній світу. Ілон Маск неодноразово заявляв, що не хоче виводити компанію на біржу, щоб уникнути тиску акціонерів, які вимагають щоквартальних прибутків замість довгострокових цілей (наприклад, колонізації Марса).

Оголошення «режиму тиші» свідчить про зміну стратегії. Ймовірно, амбіції Маска щодо колонізації космосу потребують такого обсягу капіталу, який приватні інвестори вже не можуть забезпечити. Публічний статус відкриє доступ до гаманців мільйонів роздрібних інвесторів та пенсійних фондів.

Для ринку це означає появу нового гіганта, який за капіталізацією може одразу увійти до топ-ліги світових корпорацій, конкуруючи з Apple, Microsoft та NVIDIA.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
BatonUA
BatonUA
17 грудня 2025, 15:37
#
Спочатку прочитав заголовок, що в SpaceX забронювали працівників.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами