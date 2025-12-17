Multi від Мінфін
17 грудня 2025, 12:11

Токенізоване золото на злеті: капіталізація XAUT та інших стейблкоїнів сягнула $4 млрд

Ринок токенізованого золота переживає справжній бум. Загальна ринкова вартість стейблкоїнів, забезпечених фізичним металом, перевищила $4 млрд. З початку 2025 року цей сектор зріс майже втричі — з $1,3 млрд, що свідчить про масову втечу інвесторів у захисні активи через блокчейн-інструменти. Про це пише ForkLog.

Ринок токенізованого золота переживає справжній бум.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Лідери ринку: Tether та Paxos

Ринок фактично поділений між двома великими гравцями, які контролюють майже 90% капіталу:

  • Tether Gold (XAUT): Абсолютний лідер із капіталізацією $2,2 млрд. Цей актив займає 50% ринку.
  • Paxos Gold (PAXG): Посідає друге місце з показником $1,5 млрд.

Інвестори обирають ці інструменти, щоб володіти частками реальних золотих злитків у сховищах, не виходячи у фіатну валюту та зберігаючи мобільність капіталу в блокчейні.

Золото проти Біткоїна: зміна фаворита

2025 рік став роком тріумфу традиційного «жовтого металу» над «цифровим».

  • Золото: У четвертому кварталі ціна пробила історичну позначку $4000 за унцію. Річне зростання склало близько 66%, що дозволило золоту обійти біткоїн за прибутковістю.
  • Біткоїн: Попри потужний старт року завдяки спотовим ETF (активи під управлінням сягнули піку в $152 млрд у липні), у другому півріччі інтерес охолонув. Активи у біткоїн-інструментах знизилися до $114 млрд через фіксацію прибутків.

Що таке «золотий» стейблкоїн?

Токени на кшталт XAUT або PAXG — це цифрові активи, прив'язані до вартості тройської унції золота. Емітенти (компанії, що випускають токен) зобов'язуються зберігати відповідну кількість фізичного золота в надійних сховищах (наприклад, у Лондоні чи Швейцарії) для забезпечення кожного випущеного токена.

Чому це популярно?

  • Подільність: Ви можете купити золота на $10, тоді як цілий злиток коштує сотні тисяч.
  • Ліквідність: Продати токен можна миттєво 24/7, на відміну від фізичного металу, який треба нести в ломбард чи банк.
  • Хеджування: Криптотрейдери використовують їх, щоб «пересидіти» падіння біткоїна, не виводячи гроші на банківські рахунки.

Моніторинг обмінників. Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
