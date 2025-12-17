Ринок токенізованого золота переживає справжній бум. Загальна ринкова вартість стейблкоїнів, забезпечених фізичним металом, перевищила $4 млрд. З початку 2025 року цей сектор зріс майже втричі — з $1,3 млрд, що свідчить про масову втечу інвесторів у захисні активи через блокчейн-інструменти. Про це пише ForkLog.
17 грудня 2025, 12:11
Токенізоване золото на злеті: капіталізація XAUT та інших стейблкоїнів сягнула $4 млрд
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Лідери ринку: Tether та Paxos
Ринок фактично поділений між двома великими гравцями, які контролюють майже 90% капіталу:
- Tether Gold (XAUT): Абсолютний лідер із капіталізацією $2,2 млрд. Цей актив займає 50% ринку.
- Paxos Gold (PAXG): Посідає друге місце з показником $1,5 млрд.
Інвестори обирають ці інструменти, щоб володіти частками реальних золотих злитків у сховищах, не виходячи у фіатну валюту та зберігаючи мобільність капіталу в блокчейні.
Золото проти Біткоїна: зміна фаворита
2025 рік став роком тріумфу традиційного «жовтого металу» над «цифровим».
- Золото: У четвертому кварталі ціна пробила історичну позначку $4000 за унцію. Річне зростання склало близько 66%, що дозволило золоту обійти біткоїн за прибутковістю.
- Біткоїн: Попри потужний старт року завдяки спотовим ETF (активи під управлінням сягнули піку в $152 млрд у липні), у другому півріччі інтерес охолонув. Активи у біткоїн-інструментах знизилися до $114 млрд через фіксацію прибутків.
Що таке «золотий» стейблкоїн?
Токени на кшталт XAUT або PAXG — це цифрові активи, прив'язані до вартості тройської унції золота. Емітенти (компанії, що випускають токен) зобов'язуються зберігати відповідну кількість фізичного золота в надійних сховищах (наприклад, у Лондоні чи Швейцарії) для забезпечення кожного випущеного токена.
Чому це популярно?
- Подільність: Ви можете купити золота на $10, тоді як цілий злиток коштує сотні тисяч.
- Ліквідність: Продати токен можна миттєво 24/7, на відміну від фізичного металу, який треба нести в ломбард чи банк.
- Хеджування: Криптотрейдери використовують їх, щоб «пересидіти» падіння біткоїна, не виводячи гроші на банківські рахунки.
Моніторинг обмінників. Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі