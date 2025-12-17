Мінфін роз'яснив податкові зобов'язання для майстрів бʼюті-сфери

Мінфін спільно з Державною податковою службою продовжують комунікаційну кампанію « Податки захищають ». В черговому випуску пояснюється, які податки сплачує самозайнята майстриня манікюру Юлія.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Які податки потрібно сплатити

29-річна Юлія — майстриня манікюру. Своїх клієнтів вона знаходить за оголошеннями в інтернеті та рекомендаціями від подруг.

У середньому щомісяця Юлія заробляє близько 25 тис. грн (75 тис. грн/квартал; 300 тис. грн/рік). Для легалізації доходу, вона зареєструвала свою діяльність як ФОП (фізична особа-підприємець) 1 групи.