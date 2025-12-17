Мінфін спільно з Державною податковою службою продовжують комунікаційну кампанію «Податки захищають». В черговому випуску пояснюється, які податки сплачує самозайнята майстриня манікюру Юлія.
17 грудня 2025, 11:12
Мінфін роз'яснив податкові зобов'язання для майстрів бʼюті-сфери
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Які податки потрібно сплатити
29-річна Юлія — майстриня манікюру. Своїх клієнтів вона знаходить за оголошеннями в інтернеті та рекомендаціями від подруг.
У середньому щомісяця Юлія заробляє близько 25 тис. грн (75 тис. грн/квартал; 300 тис. грн/рік). Для легалізації доходу, вона зареєструвала свою діяльність як ФОП (фізична особа-підприємець) 1 групи.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 3
А у самого перед народом прозрачности и отчетности 0
Где такие Юли берутся желающие регистрироваться?
Если еще кто-то из предоставления секс услуг и зарегистрируется — т.к. им хоть деваться некуда.
А маникюрши, если будете доставать их своими налогами — свалят за границу. Только вы их и видели.