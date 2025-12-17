Multi від Мінфін
17 грудня 2025, 10:51

Нафта WTI відскочила від 5-річного мінімуму після того, як Трамп оголосив морську блокаду Венесуелі

Котирування американської нафти WTI продемонстрували зростання на понад 1%, відновившись до рівня близько $56 за барель. Ринок, який перебуває на найнижчих рівнях за останні п'ять років, відреагував на різке загострення ситуації в Латинській Америці. Президент США Дональд Трамп віддав наказ про блокаду нафтових танкерів, пов'язаних із Венесуелою, які перебувають під санкціями. Про це повідомляє Trading Economics.

Котирування американської нафти WTI продемонстрували зростання на понад 1%, відновившись до рівня близько $56 за барель.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Блокада та військові маневри

Новий наказ Білого дому став кульмінацією напруження в регіоні. Йому передували:

  • Захоплення американськими силами танкерів із «чорного списку» біля узбережжя Венесуели минулого тижня.
  • Масштабне нарощування військової присутності США в Карибському басейні.

Ці дії створюють фізичні перешкоди для експорту венесуельської нафти, що змушує трейдерів закладати у ціну нові ризики перебоїв у постачанні.

Фактори, що стримують ціни

Попри локальний відскок, загальний настрій на ринку залишається песимістичним. Зростання котирувань обмежується перспективою «великого перемир'я» у Східній Європі. Прогрес у мирних перемовинах між Росією та Україною підвищує ймовірність пом'якшення санкцій проти російського нафтового сектору.

Якщо російська нафта повноцінно повернеться на світовий ринок, це посилить і без того значний надлишок пропозиції:

  • ОПЕК+ поступово відновлює раніше зупинені виробничі потужності.
  • Країни поза ОПЕК (зокрема США, Бразилія, Гайана) активно нарощують видобуток.

Водночас попит залишається слабким: перші ознаки охолодження споживання фіксуються в Китаї, на Близькому Сході та навіть у США. За підсумками року нафта прямує до найгіршого результату за останні сім років.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
