Tesla знову у топ-7 дорогих компаній: акції оновили максимум вперше за рік

Акції виробника електромобілів Tesla на торгах 16 грудня встановили новий рекорд за весь час торгів і на закритті вперше приблизно за рік. Папери подорожчали на 3,07% — до $489,88, а на піку за день досягли $491,5. Про це написав MarketWatch із посиланням на дані Dow Jones Market Data.

Компанія зараз оцінюється в $1,63 трлн: вона змогла випередити капіталізацію розробника чіпів Broadcom і стала сьомою за ринковою вартістю американською компанією (після Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon і Meta). Таким чином, уперше з 29 травня топ-7 найбільших компаній США склали учасники «Чудової сімки» — групи технологічних гігантів, зазначило видання.

Що вплинуло на зростання акцій

Поштовхом до зростання акцій стало повідомлення гендиректора компанії Ілона Маска 15 грудня, що Tesla тестує роботаксі «без людей в машині».

Стан Трампа виріс

Крім того, зростання акцій Tesla збільшило статки її гендиректора Ілона Маска на $8,2 млрд за один день, випливає з рейтингу Forbes Real-Time, який оновлюється в реальному часі залежно від котирувань.

Статки Маска Forbes оцінюють тепер у $684,2 млрд. Це на $432,2 млрд більше, ніж у співзасновника Google Ларрі Пейджа, який займає другий рядок рейтингу найбагатших бізнесменів світу.

Що кажуть аналітики

Аналітик Mizuho Віджай Ракеш у понеділок підвищив цільову ціну за акціями Tesla з $475 до $530, що на 8% вище за поточну вартість паперів, передає Barron's.

Також Ракеш підтвердив рекомендацію купувати акції (рейтинг Buy). «Ми вважаємо, що покращення в технології Full Self-Driving (система допомоги водієві) можуть сприяти прискореному розширенню автопарку роботаксі в Остіні, Сан-Франциско, а також, можливо, більш ранній відмові від присутності людини-спостерігача», — зазначив аналітик Mizuho.

Ракеш порівнює прогрес Tesla з успіхами підрозділу Alphabet-Waymo, щоб оцінити потенціал масштабування бізнесу роботаксі. За його даними, Waymo вже здійснює близько 450 000 повністю автономних поїздок на тиждень проти 250 000 у квітні. Мета компанії — вийти на 1 млн поїздок на тиждень до кінця 2026 року.

Аналітик Barclays Ден Леві в понеділок зберіг нейтральний рейтинг для паперів автовиробника (означає рекомендацію тримати) і цільову ціну $350, вказавши, що розширення сервісу Tesla може бути утруднене через фрагментарні вимоги різних штатів.

Думки аналітиків щодо акцій Tesla розходяться: приблизно порівну радять їх купувати (20) та тримати (18), при цьому ще 12 вважають, що папери варто продавати. Консенсусна цільова ціна Уолл-стріт становить $408, що майже на 17% нижче за ціну закриття торгів у вівторок.

