Tesla знову у топ-7 дорогих компаній: акції оновили максимум вперше за рік

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 грудня 2025, 9:15

Tesla знову у топ-7 дорогих компаній: акції оновили максимум вперше за рік

Акції виробника електромобілів Tesla на торгах 16 грудня встановили новий рекорд за весь час торгів і на закритті вперше приблизно за рік. Папери подорожчали на 3,07% — до $489,88, а на піку за день досягли $491,5. Про це написав MarketWatch із посиланням на дані Dow Jones Market Data.

Акції виробника електромобілів Tesla на торгах 16 грудня встановили новий рекорд за весь час торгів і на закритті вперше приблизно за рік.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Компанія зараз оцінюється в $1,63 трлн: вона змогла випередити капіталізацію розробника чіпів Broadcom і стала сьомою за ринковою вартістю американською компанією (після Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon і Meta). Таким чином, уперше з 29 травня топ-7 найбільших компаній США склали учасники «Чудової сімки» — групи технологічних гігантів, зазначило видання.

Що вплинуло на зростання акцій

Поштовхом до зростання акцій стало повідомлення гендиректора компанії Ілона Маска 15 грудня, що Tesla тестує роботаксі «без людей в машині».

Стан Трампа виріс

Крім того, зростання акцій Tesla збільшило статки її гендиректора Ілона Маска на $8,2 млрд за один день, випливає з рейтингу Forbes Real-Time, який оновлюється в реальному часі залежно від котирувань.

Статки Маска Forbes оцінюють тепер у $684,2 млрд. Це на $432,2 млрд більше, ніж у співзасновника Google Ларрі Пейджа, який займає другий рядок рейтингу найбагатших бізнесменів світу.

Що кажуть аналітики

Аналітик Mizuho Віджай Ракеш у понеділок підвищив цільову ціну за акціями Tesla з $475 до $530, що на 8% вище за поточну вартість паперів, передає Barron's.

Також Ракеш підтвердив рекомендацію купувати акції (рейтинг Buy). «Ми вважаємо, що покращення в технології Full Self-Driving (система допомоги водієві) можуть сприяти прискореному розширенню автопарку роботаксі в Остіні, Сан-Франциско, а також, можливо, більш ранній відмові від присутності людини-спостерігача», — зазначив аналітик Mizuho.

Ракеш порівнює прогрес Tesla з успіхами підрозділу Alphabet-Waymo, щоб оцінити потенціал масштабування бізнесу роботаксі. За його даними, Waymo вже здійснює близько 450 000 повністю автономних поїздок на тиждень проти 250 000 у квітні. Мета компанії — вийти на 1 млн поїздок на тиждень до кінця 2026 року.

Аналітик Barclays Ден Леві в понеділок зберіг нейтральний рейтинг для паперів автовиробника (означає рекомендацію тримати) і цільову ціну $350, вказавши, що розширення сервісу Tesla може бути утруднене через фрагментарні вимоги різних штатів.

Думки аналітиків щодо акцій Tesla розходяться: приблизно порівну радять їх купувати (20) та тримати (18), при цьому ще 12 вважають, що папери варто продавати. Консенсусна цільова ціна Уолл-стріт становить $408, що майже на 17% нижче за ціну закриття торгів у вівторок.

Інвестиційний трамплін

Вже через 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами