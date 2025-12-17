Мінфін залучив лише 4,6 мільярди від продажу облігацій

Міністерство фінансів 16 грудня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 4,6 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Що пропонували інвесторам

Найбільший обсяг інвестицій забезпечили папери строком 3,1 року із середньозваженою дохідністю 17,8% річних. Інвестори придбали цих цінних паперів на понад 2,1 млрд грн.

Обсяг залучень за облігаціями строком 1,7 року під 17,1% річних становив майже 2 млрд грн.

Папери строком 1,1 року з дохідністю 16,35% принесли державному бюджету 550 млн грн.

У Мінфіні наголосили, що від початку повномасштабної війни держава вже залучила понад 1,96 трлн грн для фінансування своїх потреб через інструмент ОВДП.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.