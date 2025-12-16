Multi від Мінфін
16 грудня 2025, 19:48

«Тисяча від держави»: виплати отримали вже 13 мільйонів українців

Станом на середину грудня заявки на отримання допомоги подали вже понад 17 мільйонів українців, а більшість із них уже отримали кошти на свої рахунки. Про це повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко 16 грудня.

Станом на середину грудня заявки на отримання допомоги подали вже понад 17 мільйонів українців, а більшість із них уже отримали кошти на свої рахунки.

Із загальної кількості заявок понад 3,3 мільйона було подано на дітей через державний застосунок «Дія». Фактично кошти вже зараховано 13 мільйонам громадян.

Програма має чіткі часові рамки для подачі заявок. Охочі отримати допомогу повинні встигнути оформити запит до 24 грудня поточного року.
На що і коли можна витратити гроші

Уряд встановив різні терміни використання коштів залежно від способу їх отримання:

  • Через застосунок «Дія»: Гроші, зараховані на картку «Національний кешбек», необхідно використати до кінця червня наступного року.
  • Через «Укрпошту»: Для громадян, які отримують виплати через поштового оператора (переважно пенсіонери та люди з інвалідністю, які не мають смартфонів), строк використання коштів суттєво розширено — до кінця лютого 2026 року.

Спектр товарів та послуг, на які можна спрямувати «тисячу», включає:

  • Оплату комунальних послуг.
  • Придбання ліків та медичних виробів.
  • Купівлю книжок.
  • Оплату поштових послуг.
  • Благодійні внески (донати на ЗСУ).
  • Купівлю продуктів харчування та товарів виключно українського виробництва.

Важливе уточнення: витрачати державну допомогу на підакцизні товари (алкоголь, тютюн) заборонено.

Також уряд розширив можливості для тих, хто отримує допомогу через «Укрпошту». З минулого тижня ці кошти почали приймати не лише у відділеннях пошти, а й у партнерських продуктових мережах.
Автор:
Ярослав Голобородько
