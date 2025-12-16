Курс гривні різко впав у парі з євро на 45 копійок, у вівторок, 16 грудня, на міжбанку. Таке падіння співпадає з оновленням історичних рекорднів євро в офіційному курсі. Гривня впала й щодо долара США, на 22 копійки. Про це свідчать дані торгів.
16 грудня 2025, 17:32
Гривня різко впала на міжбанку у вівторок
|
Відкриття 16 грудня
|
Закриття 16 грудня
|
Зміни
|
42,06/42,10
|
42,28/42,31
|
22/21
|
49,45/49,48
|
49,90/49,92
|
45/44
Офіційний курс: євро — 49,67 грн (історичний максимум), долар — 42,18грн.
Середній курс у банках: 42,00−42,42 грн/долар, 49,30−49,90 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,27−42,35, євро — 49,75−49,92 грн.
