Гривня різко впала на міжбанку у вівторок

Курс гривні різко впав у парі з євро на 45 копійок, у вівторок, 16 грудня, на міжбанку. Таке падіння співпадає з оновленням історичних рекорднів євро в офіційному курсі. Гривня впала й щодо долара США, на 22 копійки. Про це свідчать дані торгів.