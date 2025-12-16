Безробіття у США сягнуло максимуму за 4 роки

Рівень безробіття у Сполучених Штатах у листопаді підскочив до 4,6%, що є найвищим показником за останні чотири роки. Опублікований у вівторок, 16 грудня, звіт Міністерства праці став першим офіційним зрізом стану економіки після тривалого 43-денного «шатдауну» (зупинки роботи уряду). Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Американські гірки на ринку праці

Статистика виявилася неоднорідною через перерву у зборі даних під час шатдауну.

Листопад: Економіка додала 64 000 робочих місць.

Жовтень: Зафіксовано втрату 105 000 робочих місць (рівень безробіття за цей місяць не розраховували через брак даних).

Загальний рівень безробіття зріс із 4,4% у вересні до 4,6% у листопаді. Це перевищило очікування економістів, які прогнозували показник у 4,5%.

Крім того, уряд переглянув дані за попередні місяці в гірший бік:

У вересні було створено 108 000 місць (раніше повідомлялося про 119 000).

У серпні економіка втратила 26 000 місць (раніше вважалося, що спад склав лише 4 000).

Таким чином, економіка США втрачала робочі місця у трьох із останніх шести місяців (червень, серпень, жовтень).

Фактор Трампа: масштабні скорочення чиновників

Значний вплив на погіршення статистики справила політика президента Дональда Трампа щодо скорочення федерального апарату.

У жовтні держсектор втратив рекордні 162 000 робочих місць.

У листопаді скорочення продовжилися — мінус ще 6 000 посад.

Загалом із січня чисельність федеральних працівників зменшилася на 271 000 осіб. Ефект від цих звільнень став помітним у статистиці лише зараз, оскільки багато працівників, які погодилися на добровільне звільнення з виплатою компенсацій, отримували зарплату до 30 вересня.

«Сліпа зона» ФРС та сумнівна статистика

Голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл вже висловив сумнів щодо точності нинішніх даних. Минулого тижня регулятор знизив ставки до мінімуму за три роки, реагуючи на охолодження економіки, але Пауелл попередив, що офіційна статистика може бути занадто оптимістичною.

За словами голови центробанку, наявні моделі розрахунку можуть завищувати приріст зайнятості приблизно на 60 000 робочих місць щомісяця. Це пов'язано з тим, що Міністерство праці використовує формули для оцінки створення робочих місць новими бізнесами, які можуть не відповідати реаліям нинішнього спаду. Якщо врахувати цю похибку, то реальна картина може свідчити про те, що США втрачають по 20 000 робочих місць щомісяця ще з квітня.

Ситуацію ускладнює тиск з боку Білого дому: Дональд Трамп публічно вимагає від ФРС ще більш агресивного зниження ставок для підтримки своєї економічної програми.