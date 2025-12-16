Revolut запускає власний мобільний зв'язок

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 грудня 2025, 15:09

Revolut запускає власний мобільний зв'язок

Британський фінтех-гігант Revolut виходить на новий для себе ринок мобільних операторів. Компанія офіційно оголосила про запуск сервісу Revolut Mobile у Великій Британії. Про це повідомляє Bloomberg 16 грудня.

Британський фінтех-гігант Revolut виходить на новий для себе ринок мобільних операторів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Тарифи та умови

Компанія, що має 12 мільйонів клієнтів у Британії, вже почала розгортання послуги.

Вартість: Для тих, хто підключиться до 30 березня, абонплата становитиме £12,50 (близько $16,73) на місяць. Після цієї дати ціна зросте до £14,99.

  • Що включено: Пакет пропонує безлімітний 5G-інтернет, дзвінки та SMS.
  • Роумінг: Важливою перевагою є включені 20 ГБ трафіку для використання в країнах Євросоюзу та США.
  • Додаткові функції: Підтримка кількох номерів та глобальний обмін повідомленнями.

Технічна реалізація та партнерство

Revolut не будує власні вишки, а працює за моделлю віртуального оператора (MVNO). Для реалізації проекту фінтех уклав угоду з американським стартапом Gigs, який забезпечує технічну платформу. Фізично зв'язок надаватиметься через мережу VodafoneThree. Це ставить Revolut в один ряд з іншими віртуальними операторами, які вже займають майже п'яту частину мобільного ринку Британії.

Експансія: Польща та інші ринки

Британія — не єдина ціль. Revolut одночасно запускає аналогічний сервіс у Польщі, де додаток має 5 мільйонів користувачів. У планах компанії — подальше масштабування мобільної пропозиції на інші міжнародні ринки.

Стратегія «Супердодатка»

Навіщо банку ставати мобільним оператором?

Цей крок є логічним продовженням стратегії перетворення Revolut на «супердодаток» — єдину платформу для вирішення всіх життєвих потреб клієнта, від фінансів до подорожей. Раніше компанія вже запустила продаж eSIM для туристів, але то був обмежений продукт лише для інтернет-роумінгу. Теперішній запуск Revolut Mobile — це повноцінна заміна звичайного мобільного оператора з дзвінками та SMS.

Такі дії дозволяють диверсифікувати доходи та глибше «прив'язати» користувача до екосистеми додатку. Схожі стратегії реалізують й інші фінтех-гравці, наприклад, Klarna та Nubank, які також намагаються вийти за межі суто банківських послуг. Використання платформи Gigs дозволяє Revolut запустити такий складний продукт швидко, без необхідності створювати власну телекомунікаційну інфраструктуру з нуля.

Чому це важливо

Запуск мобільного зв'язку від Revolut розмиває межі між індустріями. Якщо раніше банки лише обробляли платежі за телефон, то тепер вони самі стають провайдерами зв'язку.

Для споживачів це означає більшу зручність та вигідніші умови, особливо для мандрівників, які часто страждають від високих тарифів на роумінг. Інтеграція зв'язку в банківський додаток спрощує управління витратами та дозволяє отримувати унікальні бонуси (наприклад, кешбек на зв'язок або додаткові гігабайти за користування карткою).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами