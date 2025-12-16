Revolut запускає власний мобільний зв'язок

Британський фінтех-гігант Revolut виходить на новий для себе ринок мобільних операторів. Компанія офіційно оголосила про запуск сервісу Revolut Mobile у Великій Британії. Про це повідомляє Bloomberg 16 грудня.

Тарифи та умови

Компанія, що має 12 мільйонів клієнтів у Британії, вже почала розгортання послуги.

Вартість: Для тих, хто підключиться до 30 березня, абонплата становитиме £12,50 (близько $16,73) на місяць. Після цієї дати ціна зросте до £14,99.

Що включено: Пакет пропонує безлімітний 5G-інтернет, дзвінки та SMS.

Роумінг: Важливою перевагою є включені 20 ГБ трафіку для використання в країнах Євросоюзу та США.

Додаткові функції: Підтримка кількох номерів та глобальний обмін повідомленнями.

Технічна реалізація та партнерство

Revolut не будує власні вишки, а працює за моделлю віртуального оператора (MVNO). Для реалізації проекту фінтех уклав угоду з американським стартапом Gigs, який забезпечує технічну платформу. Фізично зв'язок надаватиметься через мережу VodafoneThree. Це ставить Revolut в один ряд з іншими віртуальними операторами, які вже займають майже п'яту частину мобільного ринку Британії.

Експансія: Польща та інші ринки

Британія — не єдина ціль. Revolut одночасно запускає аналогічний сервіс у Польщі, де додаток має 5 мільйонів користувачів. У планах компанії — подальше масштабування мобільної пропозиції на інші міжнародні ринки.

Стратегія «Супердодатка»

Навіщо банку ставати мобільним оператором?

Цей крок є логічним продовженням стратегії перетворення Revolut на «супердодаток» — єдину платформу для вирішення всіх життєвих потреб клієнта, від фінансів до подорожей. Раніше компанія вже запустила продаж eSIM для туристів, але то був обмежений продукт лише для інтернет-роумінгу. Теперішній запуск Revolut Mobile — це повноцінна заміна звичайного мобільного оператора з дзвінками та SMS.

Такі дії дозволяють диверсифікувати доходи та глибше «прив'язати» користувача до екосистеми додатку. Схожі стратегії реалізують й інші фінтех-гравці, наприклад, Klarna та Nubank, які також намагаються вийти за межі суто банківських послуг. Використання платформи Gigs дозволяє Revolut запустити такий складний продукт швидко, без необхідності створювати власну телекомунікаційну інфраструктуру з нуля.

Чому це важливо

Запуск мобільного зв'язку від Revolut розмиває межі між індустріями. Якщо раніше банки лише обробляли платежі за телефон, то тепер вони самі стають провайдерами зв'язку.

Для споживачів це означає більшу зручність та вигідніші умови, особливо для мандрівників, які часто страждають від високих тарифів на роумінг. Інтеграція зв'язку в банківський додаток спрощує управління витратами та дозволяє отримувати унікальні бонуси (наприклад, кешбек на зв'язок або додаткові гігабайти за користування карткою).