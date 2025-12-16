Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про відставку Андрія Телюпи з посади заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства. Посадовець, який відповідав за реалізацію масштабних державних програм фінансової підтримки, залишив відомство за власним бажанням. Про це йдеться у розпорядженні уряду № 1425-р.
16 грудня 2025, 16:34
З Кабміну пішов чиновник, який був куратор програм «єОселя» та «Національний кешбек»
Що входило до сфери відповідальності
Андрій Телюпа пропрацював на цій посаді понад рік — його призначення відбулося у серпні 2024 року. До приходу в уряд він очолював Департамент закупівель Національного банку України.
У міністерстві чиновник курував ключові напрямки, пов'язані з фінансуванням реального сектору економіки. Зокрема, він відповідав за:
- Департамент фінансової політики та страхування воєнних ризиків.
- Департамент промислової політики.
- Сферу публічних закупівель.
- Впровадження Національного плану з енергетики та клімату.
Головні проєкти
Основним фокусом роботи ексзаступника була координація державної політики «Зроблено в Україні». Саме він відповідав за найвідоміші урядові ініціативи останнього часу:
- «єОселя» — програма пільгового іпотечного кредитування.
- «5−7−9%» — програма доступних кредитів для бізнесу.
- «Національний кешбек» — система повернення коштів громадянам за купівлю українських товарів.
Джерело: Мінфін
