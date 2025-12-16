З Кабміну пішов чиновник, який був куратор програм «єОселя» та «Національний кешбек»

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про відставку Андрія Телюпи з посади заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства. Посадовець, який відповідав за реалізацію масштабних державних програм фінансової підтримки, залишив відомство за власним бажанням. Про це йдеться у розпорядженні уряду № 1425-р.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що входило до сфери відповідальності

Андрій Телюпа пропрацював на цій посаді понад рік — його призначення відбулося у серпні 2024 року. До приходу в уряд він очолював Департамент закупівель Національного банку України.

У міністерстві чиновник курував ключові напрямки, пов'язані з фінансуванням реального сектору економіки. Зокрема, він відповідав за:

Департамент фінансової політики та страхування воєнних ризиків.

Департамент промислової політики.

Сферу публічних закупівель.

Впровадження Національного плану з енергетики та клімату.

Головні проєкти

Основним фокусом роботи ексзаступника була координація державної політики «Зроблено в Україні». Саме він відповідав за найвідоміші урядові ініціативи останнього часу: