Впродовж минулого місяця українці придбали 3908 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це у 4,8 раза більше, у порівнянні з листопадом 2024 року. Про це повідомляє Укравтопром.
16 грудня 2025, 15:37
Рекорд місяця: імпорт легковиків із Китаю зріс майже в п’ять разів
Які авто обирають
З цієї кількості: нових — 3269 од. (+368%); вживаних — 639 од. (+415%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 93%.
Топ-5 нових легковиків китайського походження
- BYD Leopard 3 — 385 од.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 298 од.;
- BYD Song Plus — 289 од.;
- ZEEKR 7X — 221 од.;
- BYD Sea Lion 06 — 220 од.
Топ-5 вживаних легковиків з КНР
- ZEEKR 001 — 87 од.;
- ZEEKR 7X — 41 од.;
- MG ZS — 32 од.;
- BYD Leopard 3 — 30 од.;
- BYD Yuan Plus — 29 од.
