Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про відновлення своєї бази в аеропорту румунського міста Сучава — це найближчий до України міжнародний аеропорт. Про це повідомляється на офіційному сайті авіакомпанії.
16 грудня 2025, 15:16
Поближче до України: Wizz Air відновила базу в румунському місті Сучава
Що це значить
З 15−18 грудня 2025 року із Сучави почнуть виконуватися рейси за сімома новими маршрутами:
- Болонья, Італія;
- Мілан-Бергамо, Італія;
- Венеція, Італія;
- Карлсруе/Баден-Баден, Німеччина;
- Бірмінгем, Велика Британія;
- Ларнака, Кіпр;
- Брюссель-Шарлеруа, Бельгія.
Крім того, у січні 2026 року Wizz Air збільшить частоту рейсів із Сучави до німецького Дортмунда — до чотирьох рейсів на тиждень.
Маршрути Wizz Air
Wizz Air пропонує 13 маршрутів у шість країн із міжнародного аеропорту Сучави «Штефан чел Маре» — окрім згаданих вище напрямків, авіакомпанія також літає з цього румунського міста до Відня (Австрія), Рима (Італія), Лондона (Велика Британія), Меммінгена (Німеччина) та Мілана-Мальпенса (Італія).
