Поближче до України: Wizz Air відновила базу в румунському місті Сучава

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про відновлення своєї бази в аеропорту румунського міста Сучава — це найближчий до України міжнародний аеропорт. Про це повідомляється на офіційному сайті авіакомпанії.

Що це значить

З 15−18 грудня 2025 року із Сучави почнуть виконуватися рейси за сімома новими маршрутами:

Болонья, Італія;

Мілан-Бергамо, Італія;

Венеція, Італія;

Карлсруе/Баден-Баден, Німеччина;

Бірмінгем, Велика Британія;

Ларнака, Кіпр;

Брюссель-Шарлеруа, Бельгія.

Крім того, у січні 2026 року Wizz Air збільшить частоту рейсів із Сучави до німецького Дортмунда — до чотирьох рейсів на тиждень.

Маршрути Wizz Air

Wizz Air пропонує 13 маршрутів у шість країн із міжнародного аеропорту Сучави «Штефан чел Маре» — окрім згаданих вище напрямків, авіакомпанія також літає з цього румунського міста до Відня (Австрія), Рима (Італія), Лондона (Велика Британія), Меммінгена (Німеччина) та Мілана-Мальпенса (Італія).