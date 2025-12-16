Єна показує найкращий результат серед світових валют: ринок готується до історичного рішення Банку Японії

Японська єна демонструє впевнене зростання та випереджає всіх своїх основних конкурентів на валютному ринку. Трейдери активно скуповують японську валюту напередодні засідання Банку Японії, від якого очікують підвищення відсоткових ставок. Водночас інвестори завмерли в очікуванні ключової економічної статистики зі США. Про це повідомляє Bloomberg 16 грудня.

Рекордні очікування та зростання курсу

У вівторок курс єни зміцнився на 0,4%, досягнувши позначки 154,68 єни за долар. Паралельно на ринку зросла волатильність: тижневий показник коливань курсу долар-єна підскочив до найвищого рівня з листопада.

Основним драйвером оптимізму стали внутрішні новини Японії. Рівень довіри серед великих японських виробників зріс до максимуму за останні чотири роки. Це посилило впевненість ринку в тому, що економіка країни готова до жорсткішої монетарної політики.

Аналітики прогнозують, що цього тижня Банк Японії підніме облікову ставку до найвищого рівня з 1995 року.

Американський фактор

Окрім подій у Токіо, на курс впливає ситуація у Сполучених Штатах. Трейдери готуються до публікації звіту про зайнятість у США за листопад, який має вийти 16 грудня. Прогнози вказують на можливе охолодження американського ринку праці, що може послабити долар.

«Якщо цифри виявляться слабкими, можуть початися продажі долара, що потенційно штовхне курс долар-єна нижче рівня 154», — зазначив Теппей Іно, керівник відділу досліджень глобальних ринків MUFG Bank у Токіо.

Чому це важливо

Це сигналізує про завершення епохи «безкоштовних грошей» з Японії, яка роками підживлювала світові фінансові ринки. Для пересічних українців це може мати два наслідки: