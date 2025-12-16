30 млн грн щомісяця: українці стали більше витрачати у Telegram

Український сегмент месенджера Telegram демонструє вибухове зростання як за кількістю користувачів, так і за фінансовими показниками. З 2021 року сукупна аудиторія вітчизняних каналів збільшилася на 676% (у 7,7 раза), а обсяги транзакцій усередині платформи лише за останній рік зросли вчетверо. Про це свідчать результати спільного дослідження аналітичного сервісу Telemetrio та агенції t:me, оприлюднені виданням Forbes Ukraine 16 грудня.

Масштабування ринку та лідери думок

За останні чотири роки Telegram перетворився з простого месенджера на головну медіаплатформу країни. Якщо у 2021 році сумарна кількість підписок на українські канали становила 64 мільйони, то у 2025 році ця цифра сягнула 433,2 мільйона. Наразі в українському інформаційному просторі функціонує понад 127 тисяч активних каналів.

Географічно найбільша концентрація адміністраторів та контенту зосереджена у:

Київській області (1659 каналів);

Дніпропетровській області (914);

Одеській області (701).

Комерціалізація платформи

Українці почали масово витрачати гроші безпосередньо в Telegram. За даними monobank, щомісячний обсяг платежів усередині платформи зріс із 7 млн грн у червні 2024 року до понад 30 млн грн у жовтні 2025 року. Хоча за абсолютними цифрами витрат YouTube все ще лідирує, Telegram демонструє значно вищу динаміку зростання фінансової активності.

Близько 60% корпоративних каналів мають офіційну верифікацію.