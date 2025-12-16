Multi від Мінфін
16 грудня 2025, 14:02

Які податки повинен сплачувати майстер-плиточник — розповідає Мінфін

Міністерство фінансів України спільно з Державною податковою службою продовжують комунікаційну кампанію «Податки захищають».

Міністерство фінансів України спільно з Державною податковою службою продовжують комунікаційну кампанію «Податки захищають».► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиСплата податку від доходу з укладання плитки«27-річний Михайло — майстер плиточник.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Сплата податку від доходу з укладання плитки

«27-річний Михайло — майстер плиточник. Свої замовлення він знаходить за оголошеннями в інтернеті та рекомендаціями від попередніх клієнтів. У середньому щомісяця Михайло заробляє близько 40 тис. грн (120 тис. грн/квартал; 480 тис. грн/рік). Для легалізації доходу, Михайло зареєстрував свою діяльність як ФОП (фізична особа-підприємець) 3 групи. Це дозволяє йому офіційно надавати послуги з укладання плитки як окремим громадянам, так і співпрацювати з будівельними компаніями.

Щоквартально Михайло подає податкову декларацію через додаток «Дія» та сплачує податки", — пояснили в міністерстві.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
16 грудня 2025, 14:25
#
И много таких дурачков-плиточников на рынке ?
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
16 грудня 2025, 14:30
#
Але Михайло не повний дурень, він розуміє, що ці гроші розкрадуть друзі самі знаєте кого.
