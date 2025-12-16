Міністерство фінансів України спільно з Державною податковою службою продовжують комунікаційну кампанію «Податки захищають».
16 грудня 2025, 14:02
Які податки повинен сплачувати майстер-плиточник — розповідає Мінфін
Сплата податку від доходу з укладання плитки
«27-річний Михайло — майстер плиточник. Свої замовлення він знаходить за оголошеннями в інтернеті та рекомендаціями від попередніх клієнтів. У середньому щомісяця Михайло заробляє близько 40 тис. грн (120 тис. грн/квартал; 480 тис. грн/рік). Для легалізації доходу, Михайло зареєстрував свою діяльність як ФОП (фізична особа-підприємець) 3 групи. Це дозволяє йому офіційно надавати послуги з укладання плитки як окремим громадянам, так і співпрацювати з будівельними компаніями.
Щоквартально Михайло подає податкову декларацію через додаток «Дія» та сплачує податки", — пояснили в міністерстві.
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2