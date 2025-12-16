Які податки повинен сплачувати майстер-плиточник — розповідає Мінфін

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Сплата податку від доходу з укладання плитки

«27-річний Михайло — майстер плиточник. Свої замовлення він знаходить за оголошеннями в інтернеті та рекомендаціями від попередніх клієнтів. У середньому щомісяця Михайло заробляє близько 40 тис. грн (120 тис. грн/квартал; 480 тис. грн/рік). Для легалізації доходу, Михайло зареєстрував свою діяльність як ФОП (фізична особа-підприємець) 3 групи. Це дозволяє йому офіційно надавати послуги з укладання плитки як окремим громадянам, так і співпрацювати з будівельними компаніями.

Щоквартально Михайло подає податкову декларацію через додаток «Дія» та сплачує податки", — пояснили в міністерстві.