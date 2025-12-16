Нафта марки Brent впала нижче $60 за барель вперше з травня

Світові ціни на нафту пробили психологічно важливий рівень підтримки. У вівторок, 16 грудня, котирування еталонної марки Brent вперше з травня опустилися нижче $60 за барель. Американська нафта WTI також подешевшала, торгуючись близько $56 за барель. Про це повідомляє Bloomberg.

Причини падіння: пропозиція перевищує попит

Головним драйвером зниження цін аналітики називають дисбаланс на ринку, де пропозиція сировини суттєво переважає попит. Ця тенденція, за прогнозами, лише посилиться у наступному році.

Ключові фактори тиску на ціни:

Зростання видобутку: Очікується хвиля нових поставок нафти як від країн-членів ОПЕК+, так і від виробників з Північної та Південної Америки (зокрема США, Бразилії та Гайани).

Слабкий попит: Темпи зростання споживання пального у світі залишаються стриманими, що не дозволяє поглинути надлишкові обсяги сировини.

В результаті нафта Brent втратила ще близько 1% вартості, закріпивши річне падіння, і наразі торгується на рівні $59,96.

Геополітичний фактор: «премія за війну» зникає

Додатковим фактором, що штовхає ціни донизу, стала надія на деескалацію конфлікту в Україні. Повідомлення про можливі мирні переговори та завершення війни зменшили так звану «геополітичну премію» — надбавку до ціни, яку ринок закладав через ризики перебоїв у постачанні російської нафти.

Водночас трейдери продовжують стежити за ситуацією навколо Венесуели. Кампанія тиску з боку США на режим Мадуро (зокрема нещодавнє перехоплення танкера) створює певну напругу, проте поки що вона не здатна перекрити загальний тренд на зниження цін через глобальний надлишок сировини.