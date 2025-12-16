Nasdaq переходить на цілодобовий режим: біржа планує запустити торги 23/5

Одна з найбільших фондових бірж світу Nasdaq готується до революційних змін у розкладі роботи Уолл-стріт. Біржа планує подати офіційну заявку до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) для запровадження цілодобової торгівлі акціями. Про це повідомляє Reuters.

Новий графік: як це працюватиме

Згідно з планом, Nasdaq розширить торговельний час із нинішніх 16 до 23 годин на добу, п'ять днів на тиждень. Запуск нової системи очікується у другій половині 2026 року.

Замість звичної схеми, біржа запровадить дві основні торгові сесії:

Денна сесія: стартує о 04:00 ранку і триває до 20:00 вечора (за східним часом США). Вона включатиме звичні пре-маркет, основну сесію (з 09:30 до 16:00) та пост-маркет.

Нічна сесія: розпочинається о 21:00 і триває до 04:00 ранку наступного дня.

Між сесіями (з 20:00 до 21:00) передбачено годинну технічну перерву для обслуговування систем та клірингу угод. Торговий тиждень розпочинатиметься в неділю о 21:00 і завершуватиметься у п'ятницю о 20:00.

Глобальний попит як драйвер змін

Рішення перейти на режим «нон-стоп» продиктоване стрімким зростанням інтересу іноземних інвесторів до американських активів. За даними Nasdaq, іноземні вкладення в акції США торік сягнули 17 трильйонів доларів, а американський ринок становить майже дві третини світової капіталізації публічних компаній.

«Вже певний час спостерігається тренд на глобалізацію, і ми бачимо, що самі ринки США стають набагато глобальнішими», — зазначив Чак Мак, старший віце-президент Nasdaq.

За його словами, інвестори з Азії та Європи прагнуть торгувати американськими паперами «на власних умовах і у своїх часових поясах», не підлаштовуючись під нью-йоркський час.

Технічні виклики та конкуренція

Успіх ініціативи залежить від готовності інфраструктури. Ключову роль відіграє Депозитарна трастова та клірингова корпорація США (DTCC), яка планує запустити цілодобовий кліринг (розрахунки за угодами) до кінця 2026 року.

Nasdaq не єдина біржа, що рухається в цьому напрямку. Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) та Cboe Global Markets також оголосили про наміри запровадити цілодобову торгівлі. Однак великі банки Уолл-стріт поки висловлюють обережність, побоюючись зниження ліквідності та підвищеної волатильності в нічні години.

Чому це важливо

Перехід Nasdaq на режим 23/5 фактично означає кінець епохи традиційних «біржових годин», яка тривала понад століття. Ринок капіталу остаточно синхронізується з ритмом цифрової економіки та крипторинку, який ніколи не спить.

Для інвесторів це палиця з двома кінцями. З одного боку, це дає можливість миттєво реагувати на геополітичні події (вибори, конфлікти), що стаються, коли в Нью-Йорку ніч. З іншого боку, це стирає межу між роботою та особистим життям для фінансистів і створює ризики імпульсивних рішень на «тонкому» нічному ринку, де ціну акцій легше розгойдати невеликими обсягами торгів.