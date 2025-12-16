Європейські рейтинги зарплат: які країни пропонують найвищу середню зарплату?

Середня річна зарплата на одного працівника в ЄС становить 39 808 євро . Серед країн ЄС вона коливається від 15 387 євро в Болгарії до 82 969 євро в Люксембурзі, що в 5,4 раза вище. Про це пише Finance.yahoo.com.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Де найбільші середні зарплати

Окрім Люксембургу, середня зарплата перевищує 50 000 євро ще у п'яти країнах: Данії, Ірландії, Бельгії, Австрії та Німеччині.

Внизу рейтингу, окрім Болгарії, середня річна зарплата на одного працівника становить менше 20 000 євро в Греції та Угорщині.

У багатьох країнах значна частина людей працює неповний робочий день, хоча Євростат коригує дані, щоб показати, яким був би середній показник, якби всі працівники працювали повний робочий день.

Цифри показують, що зарплати загалом вищі у Західній та Північній Європі та нижчі у Східній та Південно-Східній Європі.

Причини різниці в оплаті праці

Джулія Де Лаццарі, економіст Міжнародної організації праці (МОП), наголосила, що економічна структура та продуктивність праці країн є ключовою причиною відмінностей між країнами.

«Вища продуктивність дозволяє країнам підтримувати вищу заробітну плату», — сказала вона Euronews Business.

Лаццарі зазначила, що країни з більшою часткою секторів з високою доданою вартістю, таких як фінанси, ІТ та передове виробництво, як правило, мають вищу заробітну плату порівняно з країнами, де зайнятість зосереджена в секторах з нижчою доданою вартістю.

До останніх належать такі галузі, як сільське господарство, текстильна промисловість або базові послуги.

Середня зарплата в Україні