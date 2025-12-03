У жовтні 2025 року середня заробітна плата по Україні становила 26 913 грн. Це на 1,1% більше, ніж було зафіксовано у вересні (26 623 грн). Найбільші доходи фіксуються у столиці, а найвищий рівень зарплат — у сфері інформаційних технологій. Про це повідомляє пресслужба Держстату.
3 грудня 2025, 10:44
Середня зарплата в Україні зросла: хто та скільки отримує
Значний розрив
Дані Держстату демонструють значний розрив у рівні оплати праці між регіонами.
Трійка регіонів із найвищою середньою зарплатою: Київ — 40 738 грн; Луганська область — 30 675 грн; Дніпропетровська область — 27 892 грн.
Трійка регіонів із найнижчою середньою зарплатою: Чернівецька область — 19 343 грн; Кіровоградська область — 19 920 грн; Чернігівська область — 20 561 грн.
Де найвищі на найнижчі зарплати
Найбільш суттєвий розрив спостерігається між окремими сферами економіки:
- найвищий рівень заробітної плати традиційно зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій (ІТ) — 65 047 грн;
- найнижчий рівень доходів отримують працівники сфери освіти: 16 984 грн.
Різниця між лідером та аутсайдером у секторі перевищує 48 тисяч гривень.
Заборгованість по заробітній платі
Станом на 1 листопада 2025 року, загальна заборгованість із виплати заробітної плати по Україні залишається критичною і становить 3,7 млрд грн.
Джерело: Мінфін
