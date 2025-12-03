Середня зарплата в Україні зросла: хто та скільки отримує

У жовтні 2025 року середня заробітна плата по Україні становила 26 913 грн. Це на 1,1% більше, ніж було зафіксовано у вересні (26 623 грн). Найбільші доходи фіксуються у столиці, а найвищий рівень зарплат — у сфері інформаційних технологій. Про це повідомляє пресслужба Держстату.