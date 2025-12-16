Ще однією сферою, на яку бум систем штучного інтелекту впливає, стало постачання урану для використання як пального на АЕС. За інформацією Nikkei Asian Review, ціни на паливний уран зросли майже до двадцятирічного максимуму, і аналітики очікують, що до 2040 року потреба ринку в такому пальному подвоїться щодо нинішнього рівня до 150 000 тонн на рік.
Бум ШІ підняв ціни на уран, що використовується як паливо для АЕС
Прогноз World Nuclear Association
Згідно із прогнозом World Nuclear Association, обсяг генеруючих потужностей у сегменті АЕС до 2040 року подвоїться до 746 ГВт.
Проблема полягає в тому, що попередній період зниження інтересу до ядерної енергетики не лише опустив ціни на уранове пальне, а й сприяв припиненню розробки нових родовищ.
Останній процес не лише вимагає суттєвого часу, а й серйозних витрат. Зараз зростання попиту покривається існуючими запасами, але вже в наступному десятилітті багато діючих родовищ урану буде виснажено.
З іншого боку, зростання цін на паливний уран створюватиме вигідніші умови для розвідки нових родовищ та розширення видобутку. Довгострокові контракти на постачання паливного урану зараз укладаються за ціною $86 за фунт, що вище не тільки вартості палива на ринку миттєвих угод ($75,85), а й відповідає максимальному рівню з 2008 року.
До речі, у січні минулого року спот-ціни сягали $100 за фунт пального, тому за збереження кон'юнктури ціни можуть продовжити своє зростання.
Специфіка ядерної енергетики полягає в тому, що після закладення палива в реактор він може виробляти енергію практично безупинно і дуже довго, тому попит на пальне вимірюється якимись кінцевими величинами, що відчутно.
У структурі витрат енергетичної компанії уран займає трохи більше 20 %, тоді як ТЕС з урахуванням вугілля чи газу паливо визначає від 60 до 80% витрат за генерацію.
Зростання цін на уран викликає інтерес до інвестицій у профільні компанії, причому не тільки з боку професійних гравців фондового ринку, а й приватних інвесторів.
