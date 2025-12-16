Multi від Мінфін
16 грудня 2025, 8:49

Традиційна економічна модель «праця в обмін на гроші» зламається — дослідження Європолу

Європол попереджає, що технологічний прогрес може випередити соціальну адаптацію, що призведе до фізичного конфлікту. Про це йдеться у дослідженні Європолу, пише Hugs.fund.

Європол попереджає, що технологічний прогрес може випередити соціальну адаптацію, що призведе до фізичного конфлікту.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ключові аспекти дослідження

1. Зміна природи «повстання машин»

Звіт цікаво переосмислює популярний троп наукової фантастики. Загроза не в тому, що ШІ (умовний Skynet) усвідомить себе і вирішить знищити людство військовим шляхом, а в тому, що «повстання» буде ініційоване людьми проти машин. Це соціально-економічний бунт.

2. Новий вид злочинності: «Саботаж автоматизації»

До 2035 року Європол прогнозує появу систематичних атак на інфраструктуру, знову ж таки — як форма соціального протесту (це повернення до луддизму, руху британських робітників XIX століття, які ламали верстати).

3. Криза правоохоронної системи, коли поліція опиниться в унікальній і складній ситуації «між двох вогнів».

4. Соціальний розкол та «Права роботів»

Стаття згадує дивний, на перший погляд, конфлікт: дискусії про «права роботів» проти гасел «Люди понад усе». Наприклад, коли роботи стануть повсюдними (лікарні, вулиці, транспорт), будь-яка помилка машини (наприклад, ДТП за участі автопілота або помилка робота-медбрата) викликатиме непропорційно великий суспільний резонанс і національні скандали, підживлюючи популізм.

5. Аналітики роблять висновок, що якщо масове безробіття через ШІ стане реальністю, традиційна економічна модель «праця в обмін на гроші» зламається. І щоб запобігти хаосу і революціям, урядам та центробанкам доведеться запровадити універсальний базовий дохід. Тобто, фактично «відкупитися» від громадян, які втратили роботу через автоматизацію.

В підсумку, головним конфліктом десятиліття стане не війна держав, а внутрішнє протистояння між тими, хто володіє технологіями автоматизації, і тими, кого ці технології замінили. Європол розглядає це як серйозну загрозу безпеці, до якої треба готуватися вже зараз. Потенційна переломна точка очікується близько 2035 року.

Коментувати

Коментарі - 8

+
+60
Strain
Strain
16 грудня 2025, 9:09
#
В Украине принцип «труд в обмен на деньги» уже сломался. У нас «труд в обмен на еду» и то не всегда.
+
+15
yarg
yarg
16 грудня 2025, 9:50
#
Віримо. як не повірити…
знайти зараз «за їжу» сантехніка або електрика. І дізнаєшся що його буває дешевше з німеччини виписати…
+
0
Strain
Strain
16 грудня 2025, 11:31
#
У нас в стране огромная пропасть между богатыми и бедными.
Есть 5−10% которые получают дофига и остальные. В среднем все живут хорошо…

Электрика дорого стоит когда вы её делаете в новенькой купленной квартире. Которую вы купили за пару лимонов (минимум) и вам потратить 100 000 грн на электрику не такая и проблема. И ему явно выгоднее сделать проект вам, а не секретарю с завода с ЗП 8000 грн розеточку сделать за 300 грн.

Что бы вы понимали у меня родственница получает на заводе 8000 грн. И в реальности она зубы не лечит что бы хватало на еду и базовые потребности. А еще сына одевать обучать надо.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
16 грудня 2025, 9:28
#
Можна ж ШІ зараз притушити і не розвивати, щоб запобігти майбутньому «хаосу». Але це ніхто не буде робити, бо цей хаос спланований.
+
+15
BigBend
BigBend
16 грудня 2025, 9:48
#
Краще притушити такі коментарі.
+
+25
yarg
yarg
16 грудня 2025, 9:51
#
Рептилоїдами ? чи рокфеллерами ?
+
+25
zephyr
zephyr
16 грудня 2025, 10:31
#
Нету никакой проблемы с автоматизацией. Что случилось с рабочими местами прялок из мануфактур? Тут- тоже самое. Просто, будет развиваться рынок услуг, вот и всё.
+
+10
rpm
rpm
16 грудня 2025, 10:18
#
«якщо масове безробіття через ШІ стане реальністю», тоді загальний попит на товари і послуги впаде. Тоді кому будуть продавати надлишок виробленої роботами продукції ті, «хто володіє технологіями автоматизації»? Невже своїм роботам-рабам? Ті, «хто володіє технологіями автоматизації» по суті створюють конфлікт перевиробництва самі для себе.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
