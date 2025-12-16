Європол попереджає, що технологічний прогрес може випередити соціальну адаптацію, що призведе до фізичного конфлікту. Про це йдеться у дослідженні Європолу, пише Hugs.fund.

Ключові аспекти дослідження

1. Зміна природи «повстання машин»

Звіт цікаво переосмислює популярний троп наукової фантастики. Загроза не в тому, що ШІ (умовний Skynet) усвідомить себе і вирішить знищити людство військовим шляхом, а в тому, що «повстання» буде ініційоване людьми проти машин. Це соціально-економічний бунт.

2. Новий вид злочинності: «Саботаж автоматизації»

До 2035 року Європол прогнозує появу систематичних атак на інфраструктуру, знову ж таки — як форма соціального протесту (це повернення до луддизму, руху британських робітників XIX століття, які ламали верстати).

3. Криза правоохоронної системи, коли поліція опиниться в унікальній і складній ситуації «між двох вогнів».

4. Соціальний розкол та «Права роботів»

Стаття згадує дивний, на перший погляд, конфлікт: дискусії про «права роботів» проти гасел «Люди понад усе». Наприклад, коли роботи стануть повсюдними (лікарні, вулиці, транспорт), будь-яка помилка машини (наприклад, ДТП за участі автопілота або помилка робота-медбрата) викликатиме непропорційно великий суспільний резонанс і національні скандали, підживлюючи популізм.

5. Аналітики роблять висновок, що якщо масове безробіття через ШІ стане реальністю, традиційна економічна модель «праця в обмін на гроші» зламається. І щоб запобігти хаосу і революціям, урядам та центробанкам доведеться запровадити універсальний базовий дохід. Тобто, фактично «відкупитися» від громадян, які втратили роботу через автоматизацію.

В підсумку, головним конфліктом десятиліття стане не війна держав, а внутрішнє протистояння між тими, хто володіє технологіями автоматизації, і тими, кого ці технології замінили. Європол розглядає це як серйозну загрозу безпеці, до якої треба готуватися вже зараз. Потенційна переломна точка очікується близько 2035 року.