Наглядова рада націоналізованого PINbank пішла у відставку

Усі члени наглядової ради націоналізованого АТ « Перший інвестиційний банк » («ПІН Банк», PINbank) подали у відставку. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на поінформоване джерело та дописи членів наглядової ради банки у соцмережах.

Хто входив до наглядової ради

Загалом до складу наглядової ради банку входили Юрій Лободін та Тетяна Сисоєва (представники держави), а також Олександр Панченко (незалежний член).

Всі троє вже розмістили інформацію про звільнення з банку у своїх соцмережах.

Яка причина

«Ініціатива щодо перетворення банку на установу фінансової інклюзії зіткнулася зі структурними викликами, зокрема з фінансовим станом стратегічного партнера та дуже обмеженим регуляторним середовищем. Незважаючи на значні зусилля та численні розглянуті сценарії, стратегічне бачення, запропоноване наглядовою радою, не отримало необхідної підтримки для подальшого руху», — пояснив своє рішення Лободін у LinkedIn.

За його словами, саме через це наглядова рада вирішила скласти свої повноваження достроково.

«Це міг би бути цікавий проєкт, але на жаль не сталося», — написав Панченко у соцмережах.

НБУ проти передачі PINbank Украпошті

В НБУ вважають, що PINbank є збитковим та порушує норматив регулятивного капіталу, не має бізнес-моделі та може бути використаний лише як ліцензія. Водночас регулятор пропонує розглянути варіант здачі ліцензії, щоб уникнути подальшого накопичення ризиків та «проїдання» капіталу".

В НБУ наголошують, що фінансовий стан «Укрпошти» є критичним. Зокрема, від 2022-го по 2024 рік отримано збиток у сумі 2,5 млрд грн, а капіталізація знизилася в 13 разів — з 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, що «створює реальні ризики дефолту компанії з боку кредиторів».

Згідно з оцінкою регулятора, необхідність докапіталізації компанії станом на кінець травня 2025 року становить щонайменше 826 млн грн.

Натомість генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський у відповідь на звинувачення Нацбанку заявив, що компанія не потребує докапіталізації з держбюджету та до 1 січня 2026 року виконає вимоги НБУ щодо капіталу власними ресурсами, без докапіталізації з бюджету.

Нагадаємо

Наприкінці січня цього року Кабінет міністрів передав акції банку до Міністерства розвитку громад та територій для створення на його базі поштового банку. Однак проти передачі націоналізованого PINbank «Укрпошті» виступав МВФ.

За даними НБУ, станом на 1 листопада 2025 року PINbank за розміром активів (349,2 млн грн) посідав передостаннє місце серед 60 банків України, а його збиток за 11 місяців становив 49,5 млн грн.