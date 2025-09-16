НБУ пропонує не передавати Укрпошті націоналізований PINbank

Нацбанк пропонує уряду розглянути варіант здачі ліцензії націоналізованого Першого інвестиційного банку ( PINbank ) замість його передачі «Укрпошті», щоб уникнути подальшого накопичення ризиків та«проїдання» капіталу. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна», посилаючись на матеріали до проєкту державного бюджету України на 2026 рік, внесеного урядом до Верховної Ради.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

В НБУ вважають, що PINbank є збитковим та порушує норматив регулятивного капіталу, не має бізнес-моделі та може бути використаний лише як ліцензія. Водночас регулятор пропонує розглянути варіант здачі ліцензії, щоб уникнути подальшого накопичення ризиків та «проїдання» капіталу".

В НБУ наголошують, що фінансовий стан «Укрпошти» є критичним. Зокрема, від 2022-го по 2024 рік отримано збиток у сумі 2,5 млрд грн, а капіталізація знизилася в 13 разів — з 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, що «створює реальні ризики дефолту компанії з боку кредиторів».

Читайте також: Голова Укрпошти відповів Пишному щодо запуску роботи банку

Згідно з оцінкою регулятора, необхідність докапіталізації компанії станом на кінець травня 2025 року становить щонайменше 826 млн грн.

Натомість генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський у відповідь на звинувачення Нацбанку заявив, що компанія не потребує докапіталізації з держбюджету та до 1 січня 2026 року виконає вимоги НБУ щодо капіталу власними ресурсами, без докапіталізації з бюджету.