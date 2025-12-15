Мін'юст хоче стягнути 25% акцій ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»

Міністерство юстиції України розпочало судовий процес щодо конфіскації українських активів, які належать російському бізнесу, що підтримує війну. 15 грудня відомство подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) проти російського підприємця Станіслава Гамзалова. Мета позову — застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави. Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.