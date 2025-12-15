Міністерство юстиції України розпочало судовий процес щодо конфіскації українських активів, які належать російському бізнесу, що підтримує війну. 15 грудня відомство подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) проти російського підприємця Станіслава Гамзалова. Мета позову — застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави. Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.
15 грудня 2025, 17:54
Мін'юст хоче стягнути 25% акцій ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»
Що забирає держава
Головним об'єктом стягнення є значна частка в одному з найбільших машинобудівних підприємств України. Мін'юст просить суд конфіскувати 25% акцій ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».
За даними відомства, цим пакетом акцій опосередковано володіє Станіслав Гамзалов.
Причини конфіскації
Підставою для позову стала причетність російського бізнесмена до підтримки збройної агресії РФ. Згідно з матеріалами справи:
- Гамзалов є власником низки підприємств у Росії.
- Його компанії здійснюють матеріально-технічне забезпечення держави-агресора.
Зокрема, зафіксовано факти постачання товарів для підприємств російського військово-промислового комплексу (ВПК).
Джерело: Мінфін
