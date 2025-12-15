Сплата податку на доходи фізосіб за рік зросла на 18%: 3 області, які перехарували найбільше

За підсумками січня — листопада поточного року українські платники податків перерахували до бюджету 561,8 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Динаміка надходжень демонструє суттєве зростання: порівняно з аналогічним періодом минулого року сума збільшилася на 86,1 млрд грн, або на 18,1%. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби (ДПС) 15 грудня.

Географія сплат: столиця генерує чверть податків

Ключовим донором бюджету залишається Київ. Столичні платники забезпечили 130,9 млрд грн надходжень, що становить майже 25% від загальної суми ПДФО по всій країні.

Окрім Києва, найбільші обсяги сплати податку зафіксовано у таких регіонах:

Дніпропетровська область — 55,8 млрд грн;

Львівська область — 37,7 млрд грн;

Київська область — 33,7 млрд грн.

У податковій службі таку позитивну динаміку пов'язують із процесами детінізації ринку праці. Зростання цифр свідчить про те, що роботодавці частіше оформлюють працівників офіційно, відмовляючись від виплат «у конвертах», що напряму впливає на фінансову спроможність держави та громад.