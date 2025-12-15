Тема ШІ на фондовому ринку буде головною й у 2026 році — Citi

Один із найбільших інвестиційних банків світу Citigroup встановив цільовий показник для головного фондового індексу США S&P 500 на кінець 2026 року на рівні 7700 пунктів. Аналітики банку переконані, що американський ринок продовжить зростати завдяки сильним корпоративним прибуткам та тривалому впливу інвестицій у штучний інтелект. Про це повідомляє Reuters 15 грудня.

Нова хвиля ШІ

У своїй аналітичній записці Citi прогнозує, що розвиток інфраструктури штучного інтелекту залишатиметься ключовою темою у 2026 році. Однак стратегія інвесторів зазнає змін. Якщо раніше головну увагу приділяли компаніям, які створюють технології ШІ, то тепер фокус зміститься на ті компанії, які активно впроваджують ці технології у свій бізнес.

Цифри та прогнози

Прогноз Citi у 7700 пунктів передбачає зростання ринку на 12,7% від останнього рівня закриття торгів (6827,41 пункту).

Прогноз прибутку на акцію (EPS): Citi очікує, що сукупний прибуток на акцію компаній з індексу досягне $320 до кінця наступного року.

Це оптимістичніше за середній прогноз по ринку (консенсус), який становить близько $310.

Крім базового сценарію, аналітики розробили ще два варіанти розвитку подій:

Оптимістичний (Bull case): індекс може злетіти до 8 300 пунктів.

Песимістичний (Bear case): можливе падіння до 5 700 пунктів.

Ризики та «перегрітий» ринок

Цього року індекс S&P 500 вже зріс на 16% на тлі оптимізму навколо ШІ та очікувань зниження відсоткових ставок. Попри розмови про «ринкову бульбашку» та високі оцінки вартості компаній, у Citi зберігають спокій.

Оскільки нинішній «бичачий» ринок (період зростання) входить у свій четвертий рік, експерти попереджають про можливі сплески волатильності.