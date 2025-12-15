Multi від Мінфін
15 грудня 2025, 18:15

Акції європейських зброярів різко впали після заяви Зеленського про відмову від НАТО

Котирування провідних оборонних компаній Європи продемонстрували помітне падіння у понеділок, 15 грудня. Інвестори почали розпродавати акції сектору після того, як президент України Володимир Зеленський заявив про готовність відмовитися від довгострокової мети щодо вступу до НАТО в обмін на надійні гарантії безпеки. Про це повідомляє CNBC.

Котирування провідних оборонних компаній Європи продемонстрували помітне падіння у понеділок, 15 грудня.

Лідери падіння

Ринки миттєво відреагували на зміну риторики Києва, оскільки це підвищує ймовірність досягнення мирних домовленостей та деескалації конфлікту.

Найбільше постраждали німецькі виробники:

  • Rheinmetall — найбільший оборонний концерн Німеччини, що виробляє системи ППО, бронетехніку та боєприпаси. Його акції впали на 2,5% під час ранкових торгів у Лондоні.
  • Hensoldt — виробник військової електроніки та радарів втратив 2,2% вартості.
  • Renk — компанія, що спеціалізується на трансмісіях для танків, знизилася на 1,9%.
  • Негативна динаміка зачепила і шведський концерн Saab (виробник винищувачів Gripen), акції якого просіли на 1,7%.

Загалом галузевий індекс Stoxx Europe Aerospace and Defense у понеділок знизився на понад 0,2%. Варто зазначити, що до цього моменту з початку року цей індикатор зріс на понад 50% на тлі рекордних замовлень.

Зміна курсу та переговори в Берліні

Заява Зеленського прозвучала на тлі переговорів у Берліні, спрямованих на припинення війни, яка триває вже майже чотири роки. У діалозі беруть участь представники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Президент України зазначив, що Київ готовий розглянути відмову від членства в Альянсі, проти якого категорично виступає Росія, якщо Захід надасть альтернативні механізми захисту.

Цей крок розглядається як суттєва зміна політики України, оскільки раніше вступ до НАТО визначався як безальтернативний шлях забезпечення безпеки країни.

Чому ринок боїться миру

Падіння акцій оборонних компаній на новинах про можливий мир є класичною реакцією фінансових ринків. Протягом останніх років такі компанії, як Rheinmetall, демонстрували рекордне зростання прибутків саме завдяки масштабним замовленням для України та переозброєнню європейських армій.

Інвестори закладають у вартість акцій очікування майбутніх контрактів. Будь-який натяк на завершення гарячої фази війни сприймається ринком як сигнал про можливе скорочення оборонних бюджетів або сповільнення темпів виробництва зброї. Хоча європейські лідери неодноразово заявляли, що переозброєння ЄС триватиме незалежно від ситуації в Україні, спекулятивний капітал воліє фіксувати прибуток за перших ознак деескалації.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Коментарі - 1

Kharakternyk
Kharakternyk
15 грудня 2025, 18:27
Як взагалі можна вступити туди, куди нас ніхто не збирався приймати? Скільки ще можна ходити за тією морквиною?
