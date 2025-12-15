Біткоїн-інвестор хоче збудувати на карибському острові Невіс «лібертаріанське містечко» з власними судами і подалі від політиків. Місцеві вже називають це «державою в державі», пише Financial Times.

Що відомо про проєкт

Проєкт називається Destiny. Його просуває бельгієць Олів'є Янссенс, він уже скуповує землю на півдні острова. У планах Янссенса — вілли, тераси з басейнами й навіть клініки.

Янссенс не довіряє політикам і хоче запровадити власну судову систему для своєї спільноти, державні суди острова йому здаються «неефективними».

Невіс — це маленький острів з населенням 13 200 людей. Місцева влада підтримує проєкт, опозиція критикує, а частина острів'ян бояться, що втратять контроль над своєю землею.

Проєкт Янссенса — це частина модної ідеї «мережевих держав» серед техно- та криптобагатіїв. Схожа приватна спільнота Próspera в Гондурасі зараз судиться з урядом на $11 млрд через те, що влада спробувала обмежити їхню автономію.