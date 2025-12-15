Рахуватимуть по-новому: оновлено розцінки в програмі єВідновлення

Кабінет Міністрів оновив розрахункову вартість ремонтних робіт у програмі єВідновлення. Це технічне, але важливе рішення, яке напряму впливає на розмір компенсацій для людей. Про це написала Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Що змінилося

За її словами, суть змін проста. Держава підвищила розцінки, за якими формується чек-лист пошкоджень. Старі показники давно не відповідали ринковим цінам, тому уряд переглянув 65 видів робіт і підвищив їхню середню вартість приблизно на 27,5%.

Для прикладу:

заміна металевих вхідних дверей — було 14 415 грн — стало 31 220 грн;

відновлення фасадів з утепленням — було 2 348 грн/м² стало 3 021 грн/м²;

локальний ремонт покрівлі — було 512 грн/м² — стало 597 грн/м².

До переліку робіт також включено нові позиції, зокрема відновлення інженерних мереж: каналізації, опалення, газопостачання та електропостачання.

З 5 січня комісії працюватимуть уже за оновленим розрахунком. Це означає, що суми компенсацій для людей зростатимуть, оскільки базуватимуться на більш реалістичному ціннику.

Граничні максимальні виплати у програмі залишаються без змін. Оновлено саме розрахункову вартість робіт, щоб відшкодування відповідало реальним витратам на ремонт.