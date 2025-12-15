Держава вливає в іпотеку ще 30 мільярдів: «Укрфінжитло» отримає капітал через облігації

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про суттєве розширення фінансових можливостей державної іпотечної програми «єОселя». Статутний капітал компанії «Укрфінжитло», яка адмініструє цю програму, буде збільшено на 30 мільярдів гривень шляхом випуску нових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це йдеться у постанові уряду № 1640 від 12 грудня, опублікованій на офіційному порталі, передає «Інтерфакс-Україна».

Механізм фінансування

Наразі капітал компанії становить трохи більше 70 мільярдів гривень. Згідно з рішенням уряду, докапіталізація має завершитися до кінця поточного року. Держава не виділяє «живі» гроші з бюджету напряму, а використовує інструмент обміну акцій додаткової емісії «Укрфінжитла» на державні облігації.

Портфель нових цінних паперів буде структурований таким чином:

7 млрд грн — 4-річні облігації з дохідністю 14,1% річних;

10 млрд грн — 5-річні облігації під 12,9%;

13 млрд грн — 7-річні папери зі ставкою 11%.

За всіма цими паперами держава виплачуватиме купонний дохід кожні пів року. Це вже не перше подібне вливання: наприкінці минулого року уряд за аналогічною схемою збільшив капітал компанії на 20 мільярдів гривень.

Монополія на ринку іпотеки

Програма «єОселя», запущена у жовтні 2022 року, фактично стала єдиним драйвером іпотечного кредитування в країні під час війни. За статистикою, у першому півріччі 2025 року 95% усіх іпотечних угод в Україні (3,83 тис. кредитів) було укладено саме через цю держпрограму.

Станом на 11 грудня 2025 року результати програми такі:

21 860 українських родин отримали пільгові кредити;

Загальна сума виданих коштів сягнула 37,4 млрд грн;

Серед позичальників — понад 6,4 тис. військовослужбовців та ветеранів.

У держбюджеті на наступний рік на підтримку програми закладено ще 17,1 млрд грн.

Зміна пріоритетів: курс на первинний ринок

Цікавою тенденцією 2025 року стало зміщення попиту в бік нового житла. Якщо у 2024 році частка кредитів на житло, що будується, становила лише 9%, то за 9 місяців 2025 року вона зросла вдвічі — до 18%. Ще 40% позичальників обирали готове житло від забудовника. Вторинний ринок зайняв частку в 42%.

Фінансовий стан самого оператора програми залишається стабільним. За три квартали 2025 року «Укрфінжитло» отримало 6,33 млрд грн чистого прибутку, а активи компанії зросли до майже 107 млрд грн.