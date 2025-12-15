Держава вливає в іпотеку ще 30 мільярдів: «Укрфінжитло» отримає капітал через облігації

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 грудня 2025, 15:31

Держава вливає в іпотеку ще 30 мільярдів: «Укрфінжитло» отримає капітал через облігації

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про суттєве розширення фінансових можливостей державної іпотечної програми «єОселя». Статутний капітал компанії «Укрфінжитло», яка адмініструє цю програму, буде збільшено на 30 мільярдів гривень шляхом випуску нових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Про це йдеться у постанові уряду № 1640 від 12 грудня, опублікованій на офіційному порталі, передає «Інтерфакс-Україна».

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про суттєве розширення фінансових можливостей державної іпотечної програми «єОселя».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Механізм фінансування

Наразі капітал компанії становить трохи більше 70 мільярдів гривень. Згідно з рішенням уряду, докапіталізація має завершитися до кінця поточного року. Держава не виділяє «живі» гроші з бюджету напряму, а використовує інструмент обміну акцій додаткової емісії «Укрфінжитла» на державні облігації.

Портфель нових цінних паперів буде структурований таким чином:

  • 7 млрд грн — 4-річні облігації з дохідністю 14,1% річних;
  • 10 млрд грн — 5-річні облігації під 12,9%;
  • 13 млрд грн — 7-річні папери зі ставкою 11%.

За всіма цими паперами держава виплачуватиме купонний дохід кожні пів року. Це вже не перше подібне вливання: наприкінці минулого року уряд за аналогічною схемою збільшив капітал компанії на 20 мільярдів гривень.
Монополія на ринку іпотеки

Програма «єОселя», запущена у жовтні 2022 року, фактично стала єдиним драйвером іпотечного кредитування в країні під час війни. За статистикою, у першому півріччі 2025 року 95% усіх іпотечних угод в Україні (3,83 тис. кредитів) було укладено саме через цю держпрограму.

Станом на 11 грудня 2025 року результати програми такі:

  • 21 860 українських родин отримали пільгові кредити;
  • Загальна сума виданих коштів сягнула 37,4 млрд грн;
  • Серед позичальників — понад 6,4 тис. військовослужбовців та ветеранів.

У держбюджеті на наступний рік на підтримку програми закладено ще 17,1 млрд грн.

Зміна пріоритетів: курс на первинний ринок

Цікавою тенденцією 2025 року стало зміщення попиту в бік нового житла. Якщо у 2024 році частка кредитів на житло, що будується, становила лише 9%, то за 9 місяців 2025 року вона зросла вдвічі — до 18%. Ще 40% позичальників обирали готове житло від забудовника. Вторинний ринок зайняв частку в 42%.

Фінансовий стан самого оператора програми залишається стабільним. За три квартали 2025 року «Укрфінжитло» отримало 6,33 млрд грн чистого прибутку, а активи компанії зросли до майже 107 млрд грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами