В Україні зросла вартість сільськогосподарських земель

В Україні зростає вартість сільськогосподарських земель. Середня ціна гектару землі в листопаді склала 64 701 гривню, тоді як в жовтні земля коштувала 63 548 гривень, а в вересні — 61 355 гривень. Про це пише УНІАН з посиланням на дані Опендатабот.

Де найвищі ціни

Водночас найвища ціна за гектар землі в Україні в цьому році була зафіксована у квітні. Вона становила 71 802 гривні. Це також найвища ціна після початку роботи ринку землі в Україні, який відкрився в липні 2021 року на позначці 87 080 гривень.

Ціна гектару в різних регіонах країни суттєво відрізняється. Найдорожчі угіддя наразі в західних областях та на Київщині.

Топ-5 найдорожчих паїв

в Закарпатській області — 189 881 гривень;

в Тернопільській області- 189 675 гривень;

в Івано-Франківській області — 164 902 гривень;

у Львівській області — 111 497 гривень;

у Київській області — 111 314 гривень.

Найдешевша земля

в Херсонській — 31 480 гривень;

в Миколаївській — 35 055 гривень;

в Сумській областях — 35 901 гривень.

До повномасштабного вторгнення росії за тиждень купували в середньому 10 тисяч гектарів паїв. Зараз кількість земельних угод скоротилася до 2,5 тисяч гектарів на тиждень.

Загалом станом на кінець жовтня в Україні реалізовано 289 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, що становить 0,68% від загальної площі з 42,4 мільйона гектарів угідь.