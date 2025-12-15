В Україні зростає вартість сільськогосподарських земель. Середня ціна гектару землі в листопаді склала 64 701 гривню, тоді як в жовтні земля коштувала 63 548 гривень, а в вересні — 61 355 гривень. Про це пише УНІАН з посиланням на дані Опендатабот.
В Україні зросла вартість сільськогосподарських земель
Де найвищі ціни
Водночас найвища ціна за гектар землі в Україні в цьому році була зафіксована у квітні. Вона становила 71 802 гривні. Це також найвища ціна після початку роботи ринку землі в Україні, який відкрився в липні 2021 року на позначці 87 080 гривень.
Ціна гектару в різних регіонах країни суттєво відрізняється. Найдорожчі угіддя наразі в західних областях та на Київщині.
Топ-5 найдорожчих паїв
- в Закарпатській області — 189 881 гривень;
- в Тернопільській області- 189 675 гривень;
- в Івано-Франківській області — 164 902 гривень;
- у Львівській області — 111 497 гривень;
- у Київській області — 111 314 гривень.
Найдешевша земля
- в Херсонській — 31 480 гривень;
- в Миколаївській — 35 055 гривень;
- в Сумській областях — 35 901 гривень.
До повномасштабного вторгнення росії за тиждень купували в середньому 10 тисяч гектарів паїв. Зараз кількість земельних угод скоротилася до 2,5 тисяч гектарів на тиждень.
Загалом станом на кінець жовтня в Україні реалізовано 289 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, що становить 0,68% від загальної площі з 42,4 мільйона гектарів угідь.
