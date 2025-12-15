Президент Польщі підписав закон, положення якого регулюють отримання карти побиту

Кароль Навроцький підписав закон від 21 листопада 2025 року, яким вносяться зміни до Закону про іноземців та деяких інших законів. Серед іншого, нормативний акт передбачає цифровізацію процедур легалізації перебування іноземців у Польщі та можливість для громадян України, які мають PESEL UKR, отримати карту побиту на три роки (CUKR). Про це пише inpoland.

Що відомо

У 2026 році заплановано суттєві зміни в процесі подання заяв на отримання посвідки на проживання в Польщі. Подати заяву можна буде виключно онлайн через спеціальний портал — Модуль управління справами (MOS). За допомогою цього сервісу громадяни України з номером PESEL UKR зможуть подавати заявки на отримання картки побуту CUKR.

Про запуск MOS Управління у справах іноземців попередить завчасно. Однак вже відомо, що це не буде 1 січня 2026 року.

Відповідно до запланованих законодавчих змін, заяви на отримання дозволу на проживання в Польщі (тимчасового, постійного та довгострокового резидента ЄС) можна подавати виключно в електронному вигляді через спеціальний портал — MOS. Іноземцям більше не потрібно буде стояти в чергах — заяву можна буде подати онлайн у будь-який зручний час. Іноземці матимуть можливість перервати розгляд заявки, внести оновлену інформацію, після чого розгляд справи буде продовжено.

Подача заяви буде безкоштовною.

З наступного року громадяни України з номером PESEL UKR зможуть отримати карту побиту на три роки — так звану карту CUKR. Заяви можна буде подавати виключно в електронному вигляді через спеціальний портал MOS.

Хто може подати заявку

Подати заяву на карту CUKR зможуть особи, які:

є громадянами України або членом сім'ї громадянина України (наприклад, чоловік/дружина),

легально перебувають у Польщі та мають тимчасовий захист,

мали статус UKR станом на 4 червня 2025 року,

мають статус UKR на момент подання заяви на карту CUKR,

мають статус UKR безперервно щонайменше 365 днів до моменту подачі заяви на карту побуту.

Неповнолітні діти, які прибули з України, також матимуть право на отримання посвідки на проживання. Заяву від імені дитини має подати батько або законний опікун.

Якщо дитина громадян України народилася в Польщі, вона також зможе отримати карту CUKR, за умови, що мати дитини легально прибула з території України після 24 лютого 2022 року як біженка, і виконані всі наступні умови:

дитина легально перебуває в Польщі на підставі тимчасового захисту,

на момент подання заяви дитина має статус UKR,

мати дитини має карту перебування CUKR.

Система відхилить заявку на отримання карти побиту CUKR, якщо на момент подання заяви в реєстрі PESEL UKR дані заявника будуть неповними, зокрема, буде відсутня така іноформація: