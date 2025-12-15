Президент Польщі підписав закон, положення якого регулюють отримання карти побиту

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 грудня 2025, 14:37

Президент Польщі підписав закон, положення якого регулюють отримання карти побиту

Кароль Навроцький підписав закон від 21 листопада 2025 року, яким вносяться зміни до Закону про іноземців та деяких інших законів. Серед іншого, нормативний акт передбачає цифровізацію процедур легалізації перебування іноземців у Польщі та можливість для громадян України, які мають PESEL UKR, отримати карту побиту на три роки (CUKR). Про це пише inpoland.

Кароль Навроцький підписав закон від 21 листопада 2025 року, яким вносяться зміни до Закону про іноземців та деяких інших законів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

У 2026 році заплановано суттєві зміни в процесі подання заяв на отримання посвідки на проживання в Польщі. Подати заяву можна буде виключно онлайн через спеціальний портал — Модуль управління справами (MOS). За допомогою цього сервісу громадяни України з номером PESEL UKR зможуть подавати заявки на отримання картки побуту CUKR.

Про запуск MOS Управління у справах іноземців попередить завчасно. Однак вже відомо, що це не буде 1 січня 2026 року.

Відповідно до запланованих законодавчих змін, заяви на отримання дозволу на проживання в Польщі (тимчасового, постійного та довгострокового резидента ЄС) можна подавати виключно в електронному вигляді через спеціальний портал — MOS. Іноземцям більше не потрібно буде стояти в чергах — заяву можна буде подати онлайн у будь-який зручний час. Іноземці матимуть можливість перервати розгляд заявки, внести оновлену інформацію, після чого розгляд справи буде продовжено.

Подача заяви буде безкоштовною.

З наступного року громадяни України з номером PESEL UKR зможуть отримати карту побиту на три роки — так звану карту CUKR. Заяви можна буде подавати виключно в електронному вигляді через спеціальний портал MOS.

Хто може подати заявку

Подати заяву на карту CUKR зможуть особи, які:

  • є громадянами України або членом сім'ї громадянина України (наприклад, чоловік/дружина),
  • легально перебувають у Польщі та мають тимчасовий захист,
  • мали статус UKR станом на 4 червня 2025 року,
  • мають статус UKR на момент подання заяви на карту CUKR,
  • мають статус UKR безперервно щонайменше 365 днів до моменту подачі заяви на карту побуту.

Неповнолітні діти, які прибули з України, також матимуть право на отримання посвідки на проживання. Заяву від імені дитини має подати батько або законний опікун.

Якщо дитина громадян України народилася в Польщі, вона також зможе отримати карту CUKR, за умови, що мати дитини легально прибула з території України після 24 лютого 2022 року як біженка, і виконані всі наступні умови:

  • дитина легально перебуває в Польщі на підставі тимчасового захисту,
  • на момент подання заяви дитина має статус UKR,
  • мати дитини має карту перебування CUKR.

Система відхилить заявку на отримання карти побиту CUKR, якщо на момент подання заяви в реєстрі PESEL UKR дані заявника будуть неповними, зокрема, буде відсутня така іноформація:

  • ім'я (імена), прізвище, дата народження, стать, громадянство,
  • серія, номер та термін дії дійсного проїзного документа,
  • відбитки пальців або інформація про фізичну неможливість зняття відбитків пальців,
  • копія власноручного підпису (для осіб віком від 12 років).
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами