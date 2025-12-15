Danske Bank вийшов з-під нагляду США: крапка в історії з відмиванням російських мільярдів

Найбільша фінансова установа Данії, Danske Bank, офіційно завершила трирічний випробувальний термін, встановлений Міністерством юстиції Сполучених Штатів. Американські регулятори зняли нагляд із банку, який був запроваджений після гучного скандалу щодо сприяння у відмиванні коштів російського походження. Про це повідомляє пресслужба банку 15 грудня.

Ціна помилки: $2 мільярди та репутація

Історія, що ледь не знищила репутацію банківського гіганта, охоплює період з 2008 по 2017 рік. Розслідування виявило, що через естонську філію Danske Bank проходили колосальні потоки сумнівного капіталу, переважно з Росії, які згодом легалізувалися через фінансову систему США.

У 2022 році банк пішов на угоду зі слідством, визнавши свою провину в шахрайстві та неналежному контролі за клієнтами. У рамках цієї угоди Danske Bank виплатив штраф у розмірі 2 мільярди доларів для закриття справи. Ключовою умовою угоди був трирічний моніторинг діяльності банку з боку американських органів юстиції, який завершився 13 грудня 2025 року.

«Історичне значення»: позиція керівництва

Генеральний директор Danske Bank Карстен Егеріс підтвердив завершення всіх формальних процедур з регуляторами США. За його словами, цей період став поворотним моментом для установи.

«Ці події мали історичне значення для Danske Bank, глибоко вплинули на організацію та трансформували корпоративну культуру банку», — зазначив Егеріс.

Керівник банку запевнив інвесторів та клієнтів у тому, що система контролю була докорінно змінена. Він наголосив, що банк зробить усе можливе, аби подібним практикам не було місця в установі «ані сьогодні, ані в майбутньому».