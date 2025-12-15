Бізнес працюватиме без зайвих простоїв: в Україні змінили систему оголошення повітряних тривог

Уряд завершив тестування та офіційно запровадив по всій території України новий підхід до оповіщення населення про небезпеку. Відтепер система повітряних тривог працюватиме за принципом «районування», що дозволить не зупиняти роботу підприємств у тих частинах області, де немає безпосередньої загрози. Про це повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко 15 грудня.

Як працює «розумне» оповіщення

Нова система, розроблена Державною службою з надзвичайних ситуацій (ДСНС) спільно з Повітряними силами та обласними адміністраціями, передбачає диференціацію сигналу тривоги на рівні окремих районів, а не цілих областей.

Раніше, якщо загроза фіксувалася на кордоні області, сирени вмикалися по всьому регіону. Тепер тривога оголошуватиметься лише в тих громадах, які знаходяться на траєкторії небезпеки.

Система вже працює у всіх регіонах України, за винятком Луганської та Донецької областей, де через активні бойові дії та окупацію застосувати такий підхід наразі неможливо.

Економічний ефект: сотні годин роботи

Головна мета нововведення — підтримка економічної стабільності. Бізнес та місцеві громади тривалий час наполягали на змінах, адже часті та тривалі тривоги призводили до значних простоїв заводів, офісів та сфери послуг.

За словами Юлії Свириденко, результати тестового періоду у 13 регіонах вже показали суттєву ефективність:

Дніпропетровська область: у деяких громадах сумарний час без тривог збільшився на понад 100 діб (у перерахунку на чистий час).

Сумська область: тривалість тривог скоротилася на 50 днів.

Харківська область: бізнес отримав понад місяць додаткового робочого часу.

Технічне прискорення

Окрім географічної точності, вдалося значно покращити технічну швидкість передачі даних. Якщо раніше передача сигналу від Повітряних сил до системи оповіщення ДСНС займала кілька хвилин, то тепер цей процес триває від 8 до 15 секунд. Це критично важливо для оперативного реагування людей на балістичні загрози.