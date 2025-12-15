Піонер роботів-пилососів iRobot оголосив про банкрутство

Американська корпорація iRobot, яка на початку 2000-х здійснила революцію в побуті, випустивши культовий робот-пилосос Roomba, офіційно подала заяву про банкрутство. Компанія планує стати приватною та передати контроль над бізнесом своєму головному китайському постачальнику. Про це повідомляє Bloomberg 15 грудня.

Деталі поглинання та доля акцій

Компанія, яка зараз торгується на біржі, буде поглинута китайським виробником Shenzhen PICEA Robotics Co. та його дочірньою структурою. Згідно із заявою, поданою в неділю в штаті Делавер відповідно до Глави 11 Кодексу США про банкрутство, звичайні акції iRobot будуть анульовані. Це означає, що поточні акціонери втратять свої вкладення.

У документах про банкрутство компанія вказала свої активи та зобов'язання в діапазоні від 100 до 500 мільйонів доларів.

Попри юридичний процес, iRobot продовжить свою операційну діяльність. Керівництво запевнило, що компанія виконуватиме зобов'язання перед працівниками та в повному обсязі розраховуватиметься з постачальниками та кредиторами під час судового нагляду.

Від успіху до кризи

iRobot була заснована в 1990 році інженерами з Массачусетського технологічного інституту (MIT). Справжній успіх прийшов у 2002 році з дебютом Roomba, який швидко став синонімом автономних пилососів. За цей час компанія продала понад 40 мільйонів домашніх роботів.

Однак в епоху після пандемії COVID-19 прибутки компанії почали стрімко падати. Основними причинами кризи стали:

проблеми з ланцюжками поставок;

агресивна конкуренція з боку виробників дешевших аналогів.

Ще на початку цього місяця iRobot попереджала інвесторів про можливість банкрутства.

Зірвана угода з Amazon та боргова яма

Шансом на порятунок для iRobot могла стати угода з техногігантом Amazon, про яку оголосили у 2022 році. Проте вона розвалилася через жорстку позицію антимонопольних органів Європейського Союзу, які заблокували злиття.

Хоча iRobot отримала понад 90 мільйонів доларів компенсації за розірвання угоди, ці кошти пішли на оплату послуг консультантів та часткове погашення кредиту в розмірі 200 мільйонів доларів, взятого в інвестиційної групи Carlyle Group Inc.

Ситуація з боргом вирішилася на користь китайських інвесторів:

Минулого місяця дочірня компанія Shenzhen PICEA — Santrum Hong Kong Co. — викупила у Carlyle борг iRobot на суму 191 мільйон доларів (основна сума та відсотки).

Після цього PICEA вела переговори з iRobot щодо надання нового капіталу та врегулювання заборгованості, що врешті призвело до плану переходу компанії під китайський контроль.

Як китайські конкуренти обійшли піонера ринку

Хоча iRobot створила ринок роботів-пилососів, в останні роки вона втратила технологічне лідерство саме на користь китайських брендів (таких як Roborock, Ecovacs та Dreame). Поки американська компанія роками покладалася на навігацію за допомогою камер (vSLAM), китайські конкуренти масово впроваджували технологію LiDAR (лазерне сканування простору). Це дозволяло роботам швидше будувати карти приміщень і краще орієнтуватися в темряві.

Крім того, китайські виробники першими вивели на ринок багатофункціональні док-станції, які не тільки заряджають робота, а й автоматично миють швабри гарячою водою та сушать їх. iRobot забарилася з впровадженням таких інновацій, залишаючись у преміальному ціновому сегменті, але програючи у функціоналі, що і призвело до відтоку клієнтів.

Чому це важливо

Банкрутство iRobot — це показовий кейс того, як навіть легендарний першопроходець може втратити бізнес без постійних інновацій та адаптації до ринку. Це також демонструє зміну балансу сил у світовій технологічній індустрії «заліза»: американські компанії, які винаходять продукт, все частіше програють китайським виробникам, які здатні швидше масштабувати виробництво та впроваджувати нові функції за меншу ціну.

Окрім того, кейс підкреслює вплив регуляторів на бізнес: блокування угоди з Amazon європейськими чиновниками фактично позбавило iRobot останнього шансу на виживання в якості американської компанії, підштовхнувши її в руки китайського капіталу.