Інвестиційний холдинг Exor, який контролює італійська династія Аньєллі, офіційно відмовився продавати футбольний клуб «Ювентус» емітенту найбільшого у світі стейблкоїна USDT — компанії Tether. Рада директорів холдингу одноголосно відхилила пропозицію про викуп контрольного пакету акцій за готівку, посилаючись на історичну цінність активу та відданість клубу.
Власники «Ювентуса» відхилили пропозицію криптогіганта Tether про купівлю клубу за €1,1 млрд
Деталі мільрядної пропозиції
Компанія Tether, яку очолює італієць Паоло Ардоїно, вже є міноритарним акціонером «Ювентуса», володіючи пакетом у 11,5% акцій. Однак криптогігант прагнув отримати повний контроль над легендарним клубом.
Згідно з документами, Tether запропонувала викупити частку Exor (65,4% акцій) за ціною 2,66 євро за акцію. Така вартість передбачала премію у 21% до ціни закриття торгів на Міланській біржі минулої п’ятниці. Загальна оцінка вартості клубу в рамках цієї угоди становила б приблизно 1,1 мільярда євро.
План Tether був масштабним:
- Після викупу частки Exor компанія планувала зробити публічну пропозицію для придбання всіх інших акцій, що знаходяться у вільному обігу, за тією ж ціною.
- Додатково Tether була готова інвестувати 1 мільярд євро безпосередньо у розвиток та підтримку футбольного клубу після завершення поглинання.
Позиція Аньєллі: історія понад усе
Попри щедру фінансову пропозицію, відповідь власників була категоричною. У раді директорів Exor заявили, що не мають наміру продавати свої акції третім особам, включаючи Tether.
Генеральний директор Exor Джон Елкан, який є онуком і спадкоємцем промисловця Джанні Аньєллі, наголосив на емоційному зв'язку родини з командою, який триває вже понад століття.
«Ювентус — наша історія, наші цінності — не продається», — підкреслив Джон Елкан.
У заяві холдингу також зазначається, що «Ювентус» залишається «легендарним та успішним клубом», якому родина Аньєллі «повністю віддана».
Висока прибутковість емітента USDT
Бажання Tether інвестувати мільярди євро у футбольний клуб пояснюється надприбутками компанії. Основний бізнес Tether полягає у випуску стейблкоїна USDT (криптовалюти, прив'язаної до долара США). Резерви, що забезпечують USDT, здебільшого вкладені в казначейські облігації США.
В умовах високих відсоткових ставок у США ці облігації приносять колосальний дохід. За перше півріччя 2024 року Tether прозвітувала про рекордний чистий прибуток у розмірі 5,2 мільярда доларів. Це дозволяє компанії диверсифікувати свої активи, виходячи за межі крипторинку та інвестуючи у реальний сектор, включаючи спорт, енергетику та штучний інтелект.
