Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
15 грудня 2025, 12:31

Стала відома кількість біткоїнів у великих інвесторів

Великі компанії, уряди, централізовані біржі та інвестиційні фонди сконцентрували 29,8% загального обсягу першої криптовалюти, яка перебуває у вільному обігу, підрахували експерти ончейн-платформи Glassnode.

Великі компанії, уряди, централізовані біржі та інвестиційні фонди сконцентрували 29,8% загального обсягу першої криптовалюти, яка перебуває у вільному обігу, підрахували експерти ончейн-платформи Glassnode.► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новиниХто утримує найбільше криптовалютиСукупні запаси всіх подібних інвесторів досягли рекордних 5,94 млн.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хто утримує найбільше криптовалюти

Сукупні запаси всіх подібних інвесторів досягли рекордних 5,94 млн. BTC. Більшість криптовалюти утримується великими компаніями — 1,07 млн BTC.

Першу позицію займає Strategy, під керуванням якої знаходиться 650 000 BTC, це 3% від емісії біткоїну. У трійку лідерів увійшли MARA Holdings та Twenty One Capital — 52 850 BTC і 37 229 BTC відповідно.

Зараз 190 публічних та приватних фірм продовжують накопичувати першу криптовалюту. Обсяг біткоїну на їхніх балансах зріс із січня 2023 року на 448%, повідомили у Glassnode.

Централізовані криптобіржі є другим найбільшим власником біткоїну з 2,94 млн BTC. Серед бірж лідируючі позиції займають Coinbase та Binance з 800 000 BTC та 550 000 BTC відповідно.

Біржові фонди (ETF) сконцентрували 1,31 млн. BTC. Більшість пропозиції знаходиться у iShares Bitcoin Trust керуючої компанії BlackRock — 777 485 BTC.

Аналогічний інструмент компанії Fidelity, Wise Origin Bitcoin Fund, зміг накопичити 202425 BTC. На третьому місці за кількістю біткоїнів на балансі розташовується Bitcoin Trust компанії Grayscale — 167010 BTC.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
