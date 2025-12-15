Стала відома кількість біткоїнів у великих інвесторів

Великі компанії, уряди, централізовані біржі та інвестиційні фонди сконцентрували 29,8% загального обсягу першої криптовалюти, яка перебуває у вільному обігу, підрахували експерти ончейн-платформи Glassnode.

Хто утримує найбільше криптовалюти

Сукупні запаси всіх подібних інвесторів досягли рекордних 5,94 млн. BTC. Більшість криптовалюти утримується великими компаніями — 1,07 млн BTC.

Першу позицію займає Strategy, під керуванням якої знаходиться 650 000 BTC, це 3% від емісії біткоїну. У трійку лідерів увійшли MARA Holdings та Twenty One Capital — 52 850 BTC і 37 229 BTC відповідно.

Зараз 190 публічних та приватних фірм продовжують накопичувати першу криптовалюту. Обсяг біткоїну на їхніх балансах зріс із січня 2023 року на 448%, повідомили у Glassnode.

Централізовані криптобіржі є другим найбільшим власником біткоїну з 2,94 млн BTC. Серед бірж лідируючі позиції займають Coinbase та Binance з 800 000 BTC та 550 000 BTC відповідно.

Біржові фонди (ETF) сконцентрували 1,31 млн. BTC. Більшість пропозиції знаходиться у iShares Bitcoin Trust керуючої компанії BlackRock — 777 485 BTC.

Аналогічний інструмент компанії Fidelity, Wise Origin Bitcoin Fund, зміг накопичити 202425 BTC. На третьому місці за кількістю біткоїнів на балансі розташовується Bitcoin Trust компанії Grayscale — 167010 BTC.