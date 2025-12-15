Уолл-стріт готується до «вибуху» бульбашки ШІ — Bloomberg

Три роки ейфорії навколо штучного інтелекту, яку запустив ChatGPT, змінюються скептицизмом. Інвестори та аналітики Bloomberg попереджають : ринок входить у фазу «перевірки реальністю», і 2026 рік може стати переломним.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Головні сигнали тривоги

Розпродаж лідерів: Акції Nvidia та Oracle зазнали падіння після звітів про зростання витрат.

Ринок ставить питання: чи готові споживачі платити за ШІ-сервіси стільки, щоб покрити мільярдні інвестиції?

Три загрози для ринку

Флагмани індустрії витрачають значно більше, ніж заробляють, що створює ризик дефіциту ліквідності.

OpenAI: Планує витратити $1,4 трлн, але прибуток очікується лише у 2030 році. До того часу компанія «спалить» близько $115 млрд.

Боргова яма: Oracle та інші залучають мільярди через облігації. Це небезпечно, адже відсотки треба платити незалежно від успіху технології.

Тягар капітальних витрат Техногіганти (Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet) планують витратити понад $400 млрд на дата-центри за наступний рік.

Хоча загальні показники ринку ще не досягли критичного рівня бульбашки доткомів (80x), окремі компанії виглядають небезпечно переоціненими:

Palantir: торгується з мультиплікатором 180x (ціна до прибутку).

Snowflake: мультиплікатор 140x.

Чому це важливо для інвестора

Аналітики не очікують миттєвого краху, як у 2000 році, але прогнозують велику ротацію капіталу. Гроші можуть піти з перегрітих технологічних акцій, якщо ті не покажуть швидкого зростання прибутків. Зміна бізнес-моделі IT-гігантів (з розробників софту на будівельників важкої інфраструктури) знижує їхню маржинальність і робить вразливими.