«Киян попередили: Столиця може залишатися без світла до 20−22 годин на добу»

Київ може зіткнутися з серйозними проблемами в енергопостачанні через зруйновану підстанцію «Київська», яка забезпечувала електроенергію від Рівненської атомної електростанції. Ситуація є критичною, і столиця може залишатися без світла до 20−22 годин на добу. Про це заявив голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Що відбувається з електропостачанням

За словами Попенка, внутрішня генерація електроенергії у столиці здатна покрити до 25% потреб населення. При цьому київську підстанцію, яка передає електроенергію з Рівненської АЕС, практично знищено і вона має мінімальну пропускну спроможність.

«Реальність полягатиме в тому, що за найближчих морозів мінус п'ять, які нам обіцяють за тиждень чи два, Київ буде 20−22 години без світла. Покриття внутрішньої генерації Києвом 20−25% та що є в області. Тобто дефіцит електроенергії в регіоні — 70%», — пояснив експерт.

Попенко заявив, що у разі нових ударів по підстанції, Київ зможе використовувати тільки ту електроенергію, що генерує самостійно. Якщо до цього додадуться ще й морози, то світла практично не буде, адже відключення будуть по 20−22 години на добу.

«Нам треба 70% електроенергії знайти десь. За все це відповідає ПС Київська, вона практично розбита. Один-два туди прильоти й ось ми будемо використовувати ці 20−25%. Але це зараз, коли ще тепло достатньо. Якщо температура буде -10, ось ці 20−25% перетворяться на 10% і Київ сидітиме без світла», — зазначив він.

Експерт додав, що ситуація з електропостачанням в інших регіонах може відрізнятися, але загалом зима буде непростою для всіх.