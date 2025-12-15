Київ може зіткнутися з серйозними проблемами в енергопостачанні через зруйновану підстанцію «Київська», яка забезпечувала електроенергію від Рівненської атомної електростанції. Ситуація є критичною, і столиця може залишатися без світла до 20−22 годин на добу. Про це заявив голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
Киян попередили: Столиця може залишатися без світла до 20-22 годин на добу
Що відбувається з електропостачанням
За словами Попенка, внутрішня генерація електроенергії у столиці здатна покрити до 25% потреб населення. При цьому київську підстанцію, яка передає електроенергію з Рівненської АЕС, практично знищено і вона має мінімальну пропускну спроможність.
«Реальність полягатиме в тому, що за найближчих морозів мінус п'ять, які нам обіцяють за тиждень чи два, Київ буде 20−22 години без світла. Покриття внутрішньої генерації Києвом 20−25% та що є в області. Тобто дефіцит електроенергії в регіоні — 70%», — пояснив експерт.
Попенко заявив, що у разі нових ударів по підстанції, Київ зможе використовувати тільки ту електроенергію, що генерує самостійно. Якщо до цього додадуться ще й морози, то світла практично не буде, адже відключення будуть по 20−22 години на добу.
«Нам треба 70% електроенергії знайти десь. За все це відповідає ПС Київська, вона практично розбита. Один-два туди прильоти й ось ми будемо використовувати ці 20−25%. Але це зараз, коли ще тепло достатньо. Якщо температура буде -10, ось ці 20−25% перетворяться на 10% і Київ сидітиме без світла», — зазначив він.
Експерт додав, що ситуація з електропостачанням в інших регіонах може відрізнятися, але загалом зима буде непростою для всіх.
Коментарі - 5
Ці всі «попередили» — це звісно дуже «класно», це із циклу як депутати мешканцям Покровська «радили» їхати на Захід, але не відповідали на питання, за які кошти там жити))0)
Так може простіше відкрити кордони та людей відпустити з концтабору, якщо не можуть забезпечити столицю світлом, а всі інші області явно не будуть в кращих умовах за столицю?
Фраза «ну ми ж воюємо, в країні війна» на 4 рік війни вже не актуальна, ніхто не заважав владі знайти рішення для проблеми з блекаутами, тим паче якщо сісти і порахувати скільки партнери виділяли суто на енергетику то там ще в 24му році буде понад трильйон доларів, виключно на енергетику.
А що далі, перебої з постачанням газу, води, продуктів харчування, лікарських засобів?
Ідіоти якісь, домовитися і дипломатично вирішити все — не вистачає мізків у владі, а солдати не можуть з палками проти літаків воювати, бо бачте наша влада на тендерах розпилює бабло стабільно, від грунтосумішей і овочерізок, до дубових дверей і «дуже важливих» доріг, не зрозуміло лише для чого утримувати в заручниках власний народ, щоб що?) Воювати бусифіковані виявилося не хочуть, бо платять там три копійки і тебе викинуть якщо тобі руку/ногу відірве, плюс забезпечуй себе всім сам і збирай донати теж сам, техніки нема, бо продали або пилять на тендерах кошти що надають партнери, а розумовий розвиток нашої влади не дає дипломатично щось вирішити, так що далі? продуктові талони будуть?))
А в інших областях буде світло по 1 годині, типу столиця привілеї має
Це більше був сарказм, ну, за винятком того, що ці дві години світла можуть вночі давати, продукти в холодильнику схоже можна не зберігати особливо
Просто і магазини не включають вночі (поза робочими годинами) генератори, тож питання ще як продукти в магазинах будуть зберігатися