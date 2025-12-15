Multi від Мінфін
15 грудня 2025, 11:38

Польща демонструє найвищі темпи зростання в Європі: Як це змінить ринок праці

Високі темпи економічного зростання Польщі, зокрема річний ВВП на рівні 3,7% у третьому кварталі 2025 року та поступове зниження інфляції і кредитних ставок, формують підґрунтя для зміни ситуації на ринку праці країни наприкінці 2025 — на початку 2026 року. Про це йдеться у дослідженні Gremi Personal.

Високі темпи економічного зростання Польщі, зокрема річний ВВП на рівні 3,7% у третьому кварталі 2025 року та поступове зниження інфляції і кредитних ставок, формують підґрунтя для зміни ситуації на ринку праці країни наприкінці 2025 — на початку 2026 року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відбувається на ринку праці

Якщо макроекономічна динаміка четвертого кварталу відповідатиме очікуванням ринку, конкуренція між роботодавцями за працівників почне зростати вже з кінця цього року, а у першій половині 2026 року може перейти у фазу системного посилення попиту на робочу силу.

«У третьому кварталі 2025 року розрахований нами субіндекс „Настрої бізнесу“ сягнув 56 пунктів із 100 можливих, демонструючи перевагу оптимістичних прогнозів серед роботодавців, у тому числі щодо найму працівників», — поділилися своїми дослідженнями аналітики.

Зокрема, 27% із опитаних Gremi Personal компаній планували у цей період збільшити штат, 67% — зберегти його на поточному рівні і лише 6% — скорочувати. Мотивація працівників у більшості компаній зберігалася на стабільному рівні: про її зростання заявляли 18% опитаних, про зниження — 15%. Плинність кадрів також демонструвала тенденцію до стабілізації — 21% компаній повідомляли про її зменшення.

«Після складних 2023−2024 років ми бачимо, що настрої керівників польських компаній поступово поліпшуються. І хоча влітку ринок праці демонстрував охолодження, значна частина бізнесу налаштована збільшувати найм робочої сили, очікуючи пожвавлення внутрішнього попиту», — зазначають аналітики.

За їхніми словами, у разі збереження нинішньої динаміки економічного розвитку, Польща може завершити рік одним із найкращих макроекономічних результатів у Європі, що створить основу для покращення ситуації на ринку праці. Адже протягом 2025 року, у тому числі третього кварталу, бізнес знижував попит на працівників на фоні нижчих, ніж очікувалось на початку року, темпів продажів продукції. У результаті умови на ринку праці зараз диктують працедавці.

Якщо відновлення ринків у четвертому кварталі відповідатиме очікуванням бізнесу, конкуренція на ринку праці за працівників почне збільшуватись на початку 2026 р. Це тиснутиме на підвищення зарплат та, відповідно, витрати компаній.

«Але зростання рівня безробіття у минулі місяці й стабільне збільшення кількості іноземних працівників стануть певним короткостроковим демпфером від миттєвого посилення дефіциту кадрів на ринку та згладжуватимуть сезонні піки попиту», — пояснюють аналітики Gremi Personal.

Як це вплине на українців

Для українців, які працюють у Польщі або планують релокацію, ці тенденції, за словами фахівців, загалом також є позитивними. Посилення конкуренції між роботодавцями може призвести до зростання зарплат у ключових сегментах: виробництві, логістиці, харчовій промисловості, будівництві та сфері обслуговування.

Крім того, очікуване пожвавлення інвестицій у польську економіку може збільшити кількість довгострокових контрактів, які особливо важливі для українських працівників, що розглядають Польщу як стабільний ринок праці.

Водночас у найближчі місяці ситуація може залишатися неоднорідною через сезонні коливання та зростання частки іноземної робочої сили з інших держав, тому попит на окремі категорії працівників буде відновлюватися поступово. І це треба враховувати.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
