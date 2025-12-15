Міністерство фінансів спільно з Державною податковою службою у рамках кампанії «Податки захищають» роз'яснили особливості оподаткування для студентів, які підробляють репетиторством. Щоб працювати легально, співпрацювати з офіційними освітніми центрами та онлайн-платформами, а також мати право на соціальний захист, репетиторам рекомендують реєструвати фізичну особу-підприємця (ФОП) 3-ї групи.
Репетиторство по-білому: скільки податків мають сплачувати студенти-ФОП
Скільки доведеться платити у 2025 році
Для ФОП 3-ї групи діє спрощена система оподаткування. Загальне навантаження складається з двох частин: відсотка від заробітку та фіксованого внеску.
Формула розрахунку: 6% від доходу + ЄСВ.
Детальна структура платежів:
Єдиний податок (5% від доходу)
- Сплачується щоквартально.
- Куди йдуть гроші: до бюджету місцевої громади (за місцем реєстрації ФОП). Ці кошти фінансують благоустрій, школи та дитячі садки.
Військовий збір (1% від доходу)
- Сплачується щоквартально.
- Куди йдуть гроші: до Державного бюджету виключно на потреби оборони (зброя, амуніція, медицина).
Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)
- Фіксована сума, що не залежить від розміру доходу.
- Розмір: 22% від мінімальної зарплати. У 2025 році (при «мінімалці» 8000 грн) це 1 760 грн на місяць або 21 120 грн на рік.
- Куди йдуть гроші: Пенсійний фонд та фонди соцстрахування.
- Що дає: Зарахування страхового стажу для пенсії, право на оплачувані лікарняні, декретні виплати та допомогу по безробіттю.
Чому не варто працювати «в тіні»
Приймаючи оплату неофіційно (готівкою, на особисту картку або у криптовалюті), репетитор фактично позбавляє фінансування Збройні Сили України та інфраструктуру власного міста.
Наприклад, річна сума військового збору з середнього доходу репетитора може забезпечити закупівлю десятків ізотермічних покривал для аптечок військових, а єдиний податок — встановлення ігрового майданчика у дитсадку. Крім того, нелегальна праця залишає самого студента без соціальних гарантій та лікарняних.
