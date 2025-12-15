Multi від Мінфін
15 грудня 2025, 11:14

Репетиторство по-білому: скільки податків мають сплачувати студенти-ФОП

Міністерство фінансів спільно з Державною податковою службою у рамках кампанії «Податки захищають» роз'яснили особливості оподаткування для студентів, які підробляють репетиторством. Щоб працювати легально, співпрацювати з офіційними освітніми центрами та онлайн-платформами, а також мати право на соціальний захист, репетиторам рекомендують реєструвати фізичну особу-підприємця (ФОП) 3-ї групи.

Міністерство фінансів спільно з Державною податковою службою у рамках кампанії «Податки захищають» роз'яснили особливості оподаткування для студентів, які підробляють репетиторством.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скільки доведеться платити у 2025 році

Для ФОП 3-ї групи діє спрощена система оподаткування. Загальне навантаження складається з двох частин: відсотка від заробітку та фіксованого внеску.

Формула розрахунку: 6% від доходу + ЄСВ.

Детальна структура платежів:

Єдиний податок (5% від доходу)

  • Сплачується щоквартально.
  • Куди йдуть гроші: до бюджету місцевої громади (за місцем реєстрації ФОП). Ці кошти фінансують благоустрій, школи та дитячі садки.

Військовий збір (1% від доходу)

  • Сплачується щоквартально.
  • Куди йдуть гроші: до Державного бюджету виключно на потреби оборони (зброя, амуніція, медицина).

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)

  • Фіксована сума, що не залежить від розміру доходу.
  • Розмір: 22% від мінімальної зарплати. У 2025 році (при «мінімалці» 8000 грн) це 1 760 грн на місяць або 21 120 грн на рік.
  • Куди йдуть гроші: Пенсійний фонд та фонди соцстрахування.
  • Що дає: Зарахування страхового стажу для пенсії, право на оплачувані лікарняні, декретні виплати та допомогу по безробіттю.

Чому не варто працювати «в тіні»

Приймаючи оплату неофіційно (готівкою, на особисту картку або у криптовалюті), репетитор фактично позбавляє фінансування Збройні Сили України та інфраструктуру власного міста.

Наприклад, річна сума військового збору з середнього доходу репетитора може забезпечити закупівлю десятків ізотермічних покривал для аптечок військових, а єдиний податок — встановлення ігрового майданчика у дитсадку. Крім того, нелегальна праця залишає самого студента без соціальних гарантій та лікарняних.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
