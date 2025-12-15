Найбільша інвесткомпанія Vanguard Group порівняла біткоїн з Лабубу

Один з найбільших у світі керуючих активами, компанія Vanguard Group порівняла біткоїн із колекційним активом на кшталт вірусної іграшки Лабубу, пише Bloomberg.

Що говорять у компанії

У токена відсутні такі характеристики, як дохід, складний відсоток та грошовий потік, які Vanguard шукає у довгострокових інвестиціях, пояснив її топ-менеджер Джон Амерікс.

«За відсутності переконливих доказів того, що базова технологія створює стійку економічну цінність, мені складно сприймати біткоїн як щось більше, ніж цифровий Лабубу», — сказав Амерікс на конференції Bloomberg ETFs in Depth у Нью-Йорку 11 грудня.

Незважаючи на це, компанія, яка управляє капіталом на $12 трлн, дала можливість своїм клієнтам купувати ETF на цифрові активи.

«Ми дозволяємо людям вкладатися в ці ETF на нашій платформі, якщо вони цього хочуть, але роблять це на власний розсуд, — цитує Амерікса Bloomberg. — Ми не маємо наміру давати їм поради про те, купувати чи продавати і які саме криптотокени їм слід тримати. Зараз це не входить до нашої практики».

При цьому Амерікс додав, що Vanguard загалом з оптимізмом оцінює користь блокчейну та потенціал технології для покращення ринкової інфраструктури. Він визнав, що існують сценарії, за яких біткоїн теоретично може набувати не пов'язаної зі спекуляцією цінності. Зокрема, припустився зростання значущості активу за умов високої інфляції чи періоди політичної нестабільності.

«Якби можна було побачити надійний рух ціни в таких обставинах, тоді ми могли б більш осмислено говорити про те, якою може бути інвестиційна ідея і яку роль біткоїн здатний грати в портфелі, — сказав він. — Але поки що цього немає — історія все ще надто коротка».

Що з биткоїном

Наразі біткоїн продовжує рухатися до нижньої межі свого недавнього торговельного діапазону: будь-яке підвищення ціни зустрічає продажі з боку інвесторів, які купили актив поблизу жовтневого піку, звернуло увагу агентство.

Ринок увійшов до помірно «ведмежої» фази, коли обсяги нових покупок не покривають стійкого тиску з боку великих власників, що виходять з позицій, йдеться у звіті аналітичної компанії Glassnode, який цитує Bloomberg.

Біткоїн застряг у «слабкому, але обмеженому діапазоні», наголошують аналітики. На такому ринку навіть час починає грати проти інвесторів, тому що накопичуються нереалізовані збитки, пишуть вони.

Відносні нереалізовані втрати з біткоїну зросли до 4,4% — максимуму майже за два роки. У попередні місяці цей показник тримався нижче за 2%. На думку Glassnode, це говорить про перехід від фази ейфорії до періоду підвищеного стресу та невизначеності.