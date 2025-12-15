Multi від Мінфін
15 грудня 2025, 10:15

Найбільша інвесткомпанія Vanguard Group порівняла біткоїн з Лабубу

Один з найбільших у світі керуючих активами, компанія Vanguard Group порівняла біткоїн із колекційним активом на кшталт вірусної іграшки Лабубу, пише Bloomberg.

Один з найбільших у світі керуючих активами, компанія Vanguard Group порівняла біткоїн із колекційним активом на кшталт вірусної іграшки Лабубу, пише Bloomberg.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо говорять у компаніїУ токена відсутні такі характеристики, як дохід, складний відсоток та грошовий потік, які Vanguard шукає у довгострокових інвестиціях, пояснив її топ-менеджер Джон Амерікс.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що говорять у компанії

У токена відсутні такі характеристики, як дохід, складний відсоток та грошовий потік, які Vanguard шукає у довгострокових інвестиціях, пояснив її топ-менеджер Джон Амерікс.

«За відсутності переконливих доказів того, що базова технологія створює стійку економічну цінність, мені складно сприймати біткоїн як щось більше, ніж цифровий Лабубу», — сказав Амерікс на конференції Bloomberg ETFs in Depth у Нью-Йорку 11 грудня.

Незважаючи на це, компанія, яка управляє капіталом на $12 трлн, дала можливість своїм клієнтам купувати ETF на цифрові активи.

«Ми дозволяємо людям вкладатися в ці ETF на нашій платформі, якщо вони цього хочуть, але роблять це на власний розсуд, — цитує Амерікса Bloomberg. — Ми не маємо наміру давати їм поради про те, купувати чи продавати і які саме криптотокени їм слід тримати. Зараз це не входить до нашої практики».

При цьому Амерікс додав, що Vanguard загалом з оптимізмом оцінює користь блокчейну та потенціал технології для покращення ринкової інфраструктури. Він визнав, що існують сценарії, за яких біткоїн теоретично може набувати не пов'язаної зі спекуляцією цінності. Зокрема, припустився зростання значущості активу за умов високої інфляції чи періоди політичної нестабільності.

«Якби можна було побачити надійний рух ціни в таких обставинах, тоді ми могли б більш осмислено говорити про те, якою може бути інвестиційна ідея і яку роль біткоїн здатний грати в портфелі, — сказав він. — Але поки що цього немає — історія все ще надто коротка».

Що з биткоїном

Наразі біткоїн продовжує рухатися до нижньої межі свого недавнього торговельного діапазону: будь-яке підвищення ціни зустрічає продажі з боку інвесторів, які купили актив поблизу жовтневого піку, звернуло увагу агентство.

Ринок увійшов до помірно «ведмежої» фази, коли обсяги нових покупок не покривають стійкого тиску з боку великих власників, що виходять з позицій, йдеться у звіті аналітичної компанії Glassnode, який цитує Bloomberg.

Біткоїн застряг у «слабкому, але обмеженому діапазоні», наголошують аналітики. На такому ринку навіть час починає грати проти інвесторів, тому що накопичуються нереалізовані збитки, пишуть вони.

Відносні нереалізовані втрати з біткоїну зросли до 4,4% — максимуму майже за два роки. У попередні місяці цей показник тримався нижче за 2%. На думку Glassnode, це говорить про перехід від фази ейфорії до періоду підвищеного стресу та невизначеності.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Я. ..
Я. ..
15 грудня 2025, 10:51
#
Взагалі існує три найбільші в світі інвесткомпанії, це Vanguard, BlackRock та State Street, їм належать частки акцій в дуже багатьох компаніях по всьому світу, і так само одна в одній. Той же BlackRock, котрий має частку у Vanguard, прекрасно купує і тримає біткоіни, тому ці новини від Vanguard та Баффета умовного, про те що їм не подобається біткоін — це більше їх суб`єктивна думка, котра в першу чергу базується на тому, що їм не хочеться розбиратися в новому для них активі, Баффет не інвестує в те, в чому не розбирається, але акції компанії Amazon та Apple принесли йому прибутки, хоча їх він купував після порад з боку його радників, бо він в технокомпаніях не розбирається, про що він сам і казав.

Тому це те саме, що слухати думку сантехніка про футбол, він розбирається в сантехніці, але це не означає, що він автоматично розбирається в усьому. Vanguard звикли інвестувати в класичні акції, облігації і etf-и, звісно їм все нове в чому потрібно розбиратися — буде як лабубу))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
