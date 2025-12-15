Названо моделі авто, які знімуть з виробництва у 2026 році

Автовиробники регулярно переглядають лінійки своїх автомобілів, знімаючи з виробництва моделі, які з тих чи інших причин більше недоцільно випускати. У 2026 році планують зняти з виробництва 34 моделі. Про це пише SlashGear.

Які автомобілі знімуть із виробництва

Kia Soul

Ford Escape

Lincoln Corsair

Kia Telluride

Chevrolet Malibu

Subaru Legacy

Acura TLX

Audi A4

BMW X4

Cadillac XT4

Cadillac XT6

Infiniti QX50

Infiniti QX55

Jeep Wagoneer

Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz GLC Coupe

Mercedes-Benz GLE Coupe

Volvo S60

Volvo S90

Audi Q8 e-tron

Audi Q8 Sportback e-tron

Acura ZDX

Polestar 2

Toyota bZ4X

Nissan Ariya

Lexus RC

Lexus RC F

BMW M8 Coupe

Porsche 718 Boxster

Porsche 718 Cayman

Cadillac CT4-V Blackwing

Cadillac CT5-V Blackwing

Ford Edge

Lincoln Nautilus

Причина

Kia Soul планують зняти з виробництва через сильне падіння продажів моделі в останні роки. Цю нішу зайняли інші компактні кросовери Kia.

Також через зниження попиту з виробництва планують зняти Chevrolet Malibu, Subaru Legacy, Acura TLX, Cadillac XT4, Cadillac XT6, Mercedes-Benz EQB, Lexus RC і RC F, Volvo S60 і Audi Q8 e-tron.

Крім того, є автомобілі, які потрапили під так звану «оптимізацію» модельного ряду. Наприклад, Audi A4, BMW X4 і Toyota bZ4X перестануть випускати, щоб вони не конкурували з іншими моделями своїх брендів.

Причиною відмови від виробництва Ford Escape стало те, що бренд збирається зосередитися на випуску електромобілів. З цієї ж причини у 2026 році перестануть випускати Lincoln Corsair, який розділяє багато компонентів із Ford Escape.

У виданні зазначили, що преміальний бренд Infiniti зіткнувся зі значним падінням попиту на свої автомобілі за останні кілька років. Через це виробник збирається повністю переглянути свій модельний ряд, відмовившись від випуску кросоверів QX50 і QX55.

Також деякі моделі знімуть з виробництва, щоб вони поступилися місцем новим поколінням. Зокрема, кросовер Kia Telluride вже у 2027 році отримає нове покоління, а спорткари Porsche Boxster/Cayman у 2026 році вперше стануть електромобілями.