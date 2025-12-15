Автовиробники регулярно переглядають лінійки своїх автомобілів, знімаючи з виробництва моделі, які з тих чи інших причин більше недоцільно випускати. У 2026 році планують зняти з виробництва 34 моделі. Про це пише SlashGear.
Названо моделі авто, які знімуть з виробництва у 2026 році
Які автомобілі знімуть із виробництва
- Kia Soul
- Ford Escape
- Lincoln Corsair
- Kia Telluride
- Chevrolet Malibu
- Subaru Legacy
- Acura TLX
- Audi A4
- BMW X4
- Cadillac XT4
- Cadillac XT6
- Infiniti QX50
- Infiniti QX55
- Jeep Wagoneer
- Mercedes-Benz EQB
- Mercedes-Benz GLC Coupe
- Mercedes-Benz GLE Coupe
- Volvo S60
- Volvo S90
- Audi Q8 e-tron
- Audi Q8 Sportback e-tron
- Acura ZDX
- Polestar 2
- Toyota bZ4X
- Nissan Ariya
- Lexus RC
- Lexus RC F
- BMW M8 Coupe
- Porsche 718 Boxster
- Porsche 718 Cayman
- Cadillac CT4-V Blackwing
- Cadillac CT5-V Blackwing
- Ford Edge
- Lincoln Nautilus
Причина
Kia Soul планують зняти з виробництва через сильне падіння продажів моделі в останні роки. Цю нішу зайняли інші компактні кросовери Kia.
Також через зниження попиту з виробництва планують зняти Chevrolet Malibu, Subaru Legacy, Acura TLX, Cadillac XT4, Cadillac XT6, Mercedes-Benz EQB, Lexus RC і RC F, Volvo S60 і Audi Q8 e-tron.
Крім того, є автомобілі, які потрапили під так звану «оптимізацію» модельного ряду. Наприклад, Audi A4, BMW X4 і Toyota bZ4X перестануть випускати, щоб вони не конкурували з іншими моделями своїх брендів.
Причиною відмови від виробництва Ford Escape стало те, що бренд збирається зосередитися на випуску електромобілів. З цієї ж причини у 2026 році перестануть випускати Lincoln Corsair, який розділяє багато компонентів із Ford Escape.
У виданні зазначили, що преміальний бренд Infiniti зіткнувся зі значним падінням попиту на свої автомобілі за останні кілька років. Через це виробник збирається повністю переглянути свій модельний ряд, відмовившись від випуску кросоверів QX50 і QX55.
Також деякі моделі знімуть з виробництва, щоб вони поступилися місцем новим поколінням. Зокрема, кросовер Kia Telluride вже у 2027 році отримає нове покоління, а спорткари Porsche Boxster/Cayman у 2026 році вперше стануть електромобілями.
