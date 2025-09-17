Multi від Мінфін
17 вересня 2025, 8:00

Україна отримає $88 млн від Уряду Японії

Україна отримає $88 млн фінансування в рамках проєкту Світового банку «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE) на підтримку приватного сектору. Кошти надаються за рахунок гарантії Уряду Японії від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Україна отримає $88 млн фінансування в рамках проєкту Світового банку «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE) на підтримку приватного сектору.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новин

Деталі

Підписантом угоди про позику від України виступив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, від Світового банку — Регіональний директор у справах країн Східної Європи Боб Сом.

У результаті укладення зазначеної угоди до загального фонду Державного бюджету планується залучити $80 млн ($8 млн — капіталізація відсотків за позикою, за рахунок яких буде сплачуватись разова комісія та комісія за зобов'язання).

Проєкт RISE спрямовано на вирішення критичних проблем, що перешкоджають стійкості, зростанню та сталому розвитку приватного сектору. Реалізація Проєкту передбачена на 2024 — 2027 роки. Загальна сума фінансування на період імплементації запланована у розмірі понад $1 млрд, з яких попередньо виділено $593 млн.

«Співпраця України зі Світовим банком та підтримка Уряду Японії є надзвичайно цінним внеском у стабілізацію економіки в умовах війни. Залучена через механізми Банку бюджетна допомога від Японії з лютого 2022 року сягнула понад $8,7 млрд. Спільний проєкт RISE допомагає створити більш ефективне та сприятливе середовище для розвитку бізнесу в Україні», — зазначив Міністр фінансів Сергій Марченко за результатами підписання угоди.

Довідка

RISE — проєкт Світового банку, який впроваджується з використанням фінансового інструменту «Програма кредитування з прив’язкою до результатів, Program-for-results» (PforR)".

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
