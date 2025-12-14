Влада Італії пропонує $30 тисяч за переїзд у тосканське місто Радікондолі, але є умова

Мальовниче середньовічне містечко Радікондолі, розташоване на тосканських пагорбах, посилює свою боротьбу проти зменшення населення. Місцева влада пропонує новим жителям значні фінансові стимули, щоб заохотити їх до переїзду та довгострокового проживання. Про це повідомляє New York Post.

Радікондолі, що знаходиться приблизно за годину на південь від Флоренції, розширило свою програму фінансової допомоги, і тепер вона охоплює не лише покупців, а й орендарів.

До $30 тисяч на житло та витрати

Спочатку програма, запущена у 2023 році, передбачала:

До 20 000 євро (близько $23 400) для тих, хто купує та проживає в одному з вільних будинків.

Додатково 6 000 євро (близько $7 000) на покриття витрат, таких як опалення та транспорт.

Тепер містечко розширило ініціативу, допомагаючи орендарям. Нові орендарі, які переїдуть до початку 2026 року, можуть розраховувати на покриття половини орендної плати протягом перших двох років.

За словами мера Радікондолі Франческо Гуаргуаліні, цього року муніципалітет виділив понад 400 000 євро ($465 000) на підтримку купівлі та оренди нового житла, а також інші ініціативи, такі як фінансова допомога студентам, пасажирам громадського транспорту, та споживачам «зеленої» енергії.

Умова довгострокового проживання

Історично в місті проживало 3 000 мешканців, але зараз їхня кількість скоротилася до 966, і близько 100 із 450 будинків пустують. Мета грантів — не просто залучити людей, а сприяти довгостроковому зростанню населення.

Саме тому програма має суворі умови щодо терміну проживання:

Покупці нерухомості мають взяти на себе зобов'язання прожити в місті 10 років.

Орендарі повинні зобов'язатися прожити 4 роки.

Вільне житло включає як невеликі квартири з однією-двома спальнями в історичному центрі, так і просторі тосканські фермерські будинки на околицях, оточені виноградниками. Ціни на менші об'єкти починаються від 50 000 євро.

Завдяки субсидіям орендарі можуть отримати житло, яке зазвичай коштує 400 євро на місяць, лише за 200 євро на місяць.

Місцева влада заявляє, що політика підтримки сімей, розвитку культури та стимулювання економіки вже дає результати: населення зросло з 900 до 960 осіб.