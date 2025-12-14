Multi від Мінфін
14 грудня 2025, 10:03

Кабмін ухвалив рішення про автоматичний військовий облік громадян

Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка запускає новий експериментальний проєкт з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Кабмін ухвалив рішення про автоматичний військовий облік громадян

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Це рішення має на меті значно зменшити бюрократію та спростити процедуру для громадян і Територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Кого ставитимуть на облік автоматично

Автоматично на військовий облік ставитимуться:

  • Чоловіки, які не стали на облік у 17 років — автоматично отримують статус призовника з моменту 18-річчя.
  • Чоловіки віком 18−60 років, які перебувають за кордоном — під час отримання чи обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби. Для цього не потрібно відвідувати ТЦК та СП або проходити ВЛК.

Читайте також: У «Резерв+» з’явилось фото власника

«Ми налагодили обмін даними між Міноборони, міграційною службою, демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану. Людині більше не потрібно бігати по кабінетах і стояти в чергах, щоб виконати свій обов’язок. Система зробить це автоматично, бо вже має всі необхідні дані», — прокоментувала Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що електронний документ у «Резерв+» став основним для військовозобов'язаних.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
BigBend
BigBend
14 грудня 2025, 11:44
#
Які молодці. А хоч одну послугу ще в країні можна отримати автоматично, крім примусу? І що там по рівності в Конституції, наприклад, про рівність всіх, незалежно від статі?
