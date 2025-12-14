Кабмін ухвалив рішення про автоматичний військовий облік громадян

Кабінет Міністрів України затвердив постанову, яка запускає новий експериментальний проєкт з автоматичного взяття на військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Це рішення має на меті значно зменшити бюрократію та спростити процедуру для громадян і Територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Кого ставитимуть на облік автоматично

Автоматично на військовий облік ставитимуться:

Чоловіки, які не стали на облік у 17 років — автоматично отримують статус призовника з моменту 18-річчя.

Чоловіки віком 18−60 років, які перебувають за кордоном — під час отримання чи обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби. Для цього не потрібно відвідувати ТЦК та СП або проходити ВЛК.

«Ми налагодили обмін даними між Міноборони, міграційною службою, демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану. Людині більше не потрібно бігати по кабінетах і стояти в чергах, щоб виконати свій обов’язок. Система зробить це автоматично, бо вже має всі необхідні дані», — прокоментувала Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку.

