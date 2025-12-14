НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену безпілотному катеру Magura (фото)

Національний банк ввів в обіг пам’ятну монету, присвячену безпілотному надводному апарату Magura. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Регулятор нагадав, що за допомогою цих безпілотних катерів українські військові не лише знищили низку російських кораблів, але і вперше в історії з безпілотної платформи морського базування уразили повітряні цілі: гелікоптери Мі-8 та винищувачі Су-30.

Дизайн

Монета «Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат „Magura“» має номінал 5 гривень.

Реверс

На її реверсі зображено стилізований надводний безпілотник «Maguraˮ, що розсікає морські хвилі. Угорі - сцена моменту знищення ворожого винищувача Су-30, яка підтверджує ефективну протидію ворогу на морі та в повітрі. Також на монеті зображена емблема Головного управління розвідки Міністерства оборони України, єдиний спецпідрозділ якого «Groop 13ˮ застосовував ці надводні безпілотники в бойових умовах під час реалізації своїх військових операцій.

Читайте також: НБУ презентував пам’ятну монету, присвячену спецоперації СБУ «Павутина» (фото)

Аверс

На аверсі монети на матовому тлі зображено стилізований образ Магури — праслов’янської богині війни, перемоги та вічного життя, покровительки війська, на честь якої і названий безпілотний катер «Magura».

Тираж — до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

Де можна придбати монету

Придбати пам’ятну монету «Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат „Magura“» можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 16 грудня 2025 року, а також через банки-дистриб'ютори.