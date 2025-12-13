НБУ презентував пам’ятну монету, присвячену спецоперації СБУ «Павутина» (фото)

Національний банк 12 грудня вві в обіг нову пам’ятну монету «Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом!». Монета увіковічує діяльність СБУ та її вже історичну спецоперацію «Павутина», яка стала свідченням інтелекту та технічної винахідливості українських захисників. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Дизайн монети

Монета номіналом 5 гривень виготовлена з нейзильберу, а її тираж становитиме до 75 000 штук у сувенірному пакованні. Гурт монети — рифлений.

Аверс

У центрі композиції розміщено стилізований образ «троянського коня», за яким проглядається силует вантажівки, що перевозила FPV-дрони на позиції. Цей елемент символізує перемогу інтелекту та креативності над грубою силою.

Реверс

На реверсі зображено силует дрона з бойовою частиною. Напис 117 FPV / ДРОНІВ вказує на загальну кількість безпілотників, залучених у спецоперації. Центральним елементом є дзеркальний силует ураженого стратегічного літака, над яким розміщена стилізована павутина, що поєднує чотири уражені аеродроми, ілюструючи мережевий характер і стратегічну злагодженість операції.

Де придбати монету

Придбати пам’ятну монету «Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом!» можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 16 грудня 2025 року, а також через банки-дистриб'ютори.